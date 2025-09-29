Βασίλης Μπισμπίκης: Ψύχραιμος και με χειροπέδες εμφανίστηκε στην Ευελπίδων

Ψύχραιμος εμφανίστηκε στα δικαστήρια Ευελπίδων, ο ηθοποιός, Βασίλης Μπισμπίκης, φορώντας χειροπέδες και μαύρα ρούχα, λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας (29.9.25).

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε ο Βασίλης Μπισμπίκης που έπεσε με το αγροτικό του πάνω σε τρία αυτοκίνητα και μια γκαραζόπορτα στην περιοχή της Φιλοθέης μετά από κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το πρόγραμμα περιήγησης σας δεν υποστηρίζει το βίντεο.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να εμφανιστεί ενώπιον του εισαγγελέα. Εμφανίστηκε ψύχραιμος φορώντας χειροπέδες και μαύρα ρούχα.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης κρατήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής στην Κηφισιά και από εκεί μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Μάλιστα, η σύλληψή του ηθοποιού είναι η πρώτη για εγκατάλειψη τροχαίου μετά την αλλαγή ΚΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε με το αγροτικό του πάνω σε τρία αυτοκίνητα και μια γκαραζόπορτα στην περιοχή της Φιλοθέης μετά από κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το πρόγραμμα περιήγησης σας δεν υποστηρίζει το βίντεο.

Την ίδια στιγμή εξετάζεται το ενδεχόμενο να επέβαινε και άλλο άτομο στο αυτοκίνητο του ηθοποιού προκειμένου να δώσει κατάθεση για το πώς συνέβη το περιστατικό.

Πηγή: newsit.gr