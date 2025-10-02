Βασίλης Μπισμπίκης: Πώς ένας μαθητής ξεσκέπασε το τρακάρισμα μία μέρα μετά

«Ένας μαθητής με τον πατέρα του βρήκαν το τρακαρισμένο αγροτικό του Βασίλη Μπισμπίκη», περιγράφει η Ανθή Βούλγαρη, που μετέφερε τις πληροφορίες της.

Την ώρα που ο Βασίλης Μπισμπίκης προσπαθεί να διαχειριστεί τον θόρυβο που προκάλεσε το τροχαίο στη Φιλοθέη και παραμένει κλεισμένος στον εαυτό του, οι αποκαλύψεις για το ατύχημα στη Φιλοθέη συνεχίζονται και σχολιάζονται ποικιλοτρόπως. Τη σκυτάλη πήρε το πρωί η Ανθή Βούλγαρη, που μετέφερε τις δικές της πληροφορίες από το ρεπορτάζ.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», η Ανθή Βούλγαρη ανέφερε πως η εμπλοκή του ηθοποιού διαπιστώθηκε λόγω της παρατηρητικότητας ενός μαθητή. Ο Βασίλης Μπισμπίκης μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν είχε γνωστοποιήσει τα όσα συνέβησαν, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που χτύπησε με το θηριώδες αγροτικό του, να μην γνωρίζουν ποιος προκάλεσε τις ζημιές.

Πιο συγκεκριμένα, η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε ότι ένας κάτοικος της περιοχής εντόπισε αρχικά ένα φανάρι από το αυτοκίνητο του ηθοποιού και με τον συριακό του αριθμό ανακάλυψε τη μάρκα του οχήματος που προκάλεσε το τροχαίο. Έπειτα, σε μια βόλτα με τον ανήλικο γιο του στην περιοχή, ο μικρός μαθητής εντόπισε το τρακαρισμένο αυτοκίνητου του Βασίλη Μπισμπίκη και τα όσα είχαν προηγηθεί, άρχισαν να «ξεσκεπάζονται».

«Ακούστε τι έμαθα. Ένας μαθητής, λέει, βρήκε που ήταν το αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη. Ακούστε να δείτε, το Σάββατο που πήγε η αστυνομία εκεί να κάνει την αυτοψία, πήρε καταθέσεις, είδε και κάτι φανάρια κάτω, σου λέει από τα τρακαρισμένα αυτοκίνητα θα είναι. Έλα όμως που ένας περίεργος κύριος, γείτονας, πήρε το φανάρι γιατί του φάνηκε περίεργο, το έδειξε σε έναν άλλο φίλο του και έψαξαν να δουν τον συριακό αριθμό.

Έψαξε λοιπόν και βρήκε ότι το αυτοκίνητο είναι η συγκεκριμένη μάρκα που οδηγούσε ο κύριος Μπισμπίκης. Το απόγευμα λοιπόν, βγαίνει βόλτα στη γειτονιά μαζί με τον γιο του μήπως και δει το αυτοκίνητο. Κάτι που δεν έκανε η αστυνομία. Κι εκείνη την ώρα βλέπει το παιδάκι παρκαρισμένο κοντά στο πάρκο ένα αυτοκίνητο τρακαρισμένο.

Το δείχνει στον μπαμπά του, το βλέπει ο άνθρωπος, και καταλαβαίνει ότι είναι αυτό το αυτοκίνητο. Παίρνει στο 100 αλλά δεν απαντούσαν. Και στέλνει email – δικηγόρος στο επάγγελμα ο κύριος – στην τροχαία» είπε χαρακτηριστικά η Ανθή Βούλγαρη.

Σε βίντεο φαίνεται πως ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δανάη Παππά βρίσκονται στην ίδια παρέα χορεύοντας. Ο Μιχάλης Αεράκης, ο οποίος επίσης παρευρέθηκε στη βραδιά τσικουδιάς, δήλωσε ότι «μέχρι να φύγω τα πράγματα ήταν ελεγχόμενα».

Στη συνέχεια ο Βασίλης Μπισμπίκης μπήκε στο αγροτικό και αφού διήνυσε μια απόσταση σχεδόν 10 χιλιομέτρων, μέσα σε 9 λεπτά, προκάλεσε το ατύχημα στη Φιλοθέη. Αμέσως μετά έφυγε από το σημείο και επέστρεψε σπίτι του.

Πηγή: newsit.gr