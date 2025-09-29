Βασίλης Μπισμπίκης: Η στιγμή που το αυτοκίνητό του παίρνει σβάρνα ΙΧ στη Φιλοθέη

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη στιγμή που ο γνωστός ηθοποιός, Βασίλης Μπισμπίκης, παίρνει σβάρνα με το αυτοκίνητό του ΙΧ στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου

Ο ηθοποιός φέρεται να προκάλεσε φθορές σε τουλάχιστον δέκα οχήματα. Καταγεγραμμένες από τη τροχαία είναι ζημιές σε τρία οχήματα και μια γκαραζόπορτα.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης συνελήφθη καθώς εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου. Σήμερα οδηγείται στο αυτόφωρο.

Να σημειωθεί ότι στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα.

«Πήρα τηλέφωνο την αστυνομία»

Ο ηθοποιός ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είχε πάρει τηλέφωνο στο Αστυνομικό Τμήμα για να τους ειδοποιήσει για το τροχαίο και για το τι είχε προκαλέσει. Όταν όμως οι αστυνομικοί προσπάθησαν να επιβεβαιώσουν τα όσα είπε διαπίστωσαν ότι ποτέ κανείς δεν είχε πάρει τηλέφωνο στο τμήμα.

Στην συνέχεια υποστήριξε ότι ότι μία συνεργάτιδα του είχε κάνει το τηλεφώνημα. Σε επικοινωνία των αστυνομικών με τη συνεργάτιδά του εκείνη ανέφερε ότι έκανε το τηλεφώνημα. Και σε αυτή την περίπτωση όταν οι Αρχές προσπάθησαν να το επαληθεύσουν διαπίστωσαν ότι δεν ισχύει.

