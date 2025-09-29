Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν υπήρχε κλήση στο 100» - Διαψεύδει τον ηθοποιό η ΕΛΑΣ

Διαψεύδει τον Βασίλη Μπισμπίκη η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, αναφέροντας ότι δεν έγινε ποτέ κλήση στο 100.

Ύστερα από έρευνα που διενεργήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία διαπιστώθηκε ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν κάλεσε στο 100.

Αναλυτικά όσα είπε στην εκπομπή Power Talk :

«Εγώ σέβομαι απόλυτα κάθε κατηγορούμενο, ο οποίος έχει το δικαίωμα να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί σωστό και οτιδήποτε του προτείνει ο δικηγόρος του για να στηρίξει τη θέση του και τον εαυτό του.

Εγώ θέλω να πω κάτι. Προφανώς, όταν ένας πολίτης απευθύνεται σε ένα Αστυνομικό Τμήμα απευθύνεται στην Αστυνομία. Αν υποθέσουμε ότι έχει γίνει αυτή η επικοινωνία, βέβαια να ξεκαθαρίσω ότι ο νόμος είναι ξεκάθαρος και λέει ότι αυτός που υπέπεσε σε ατύχημα παραμένει στο σημείο και ενημερώνει ο ίδιος τις Αρχές και παρέ3χει κάθε δυνατή συνδρομή.

Εκτός και αν υπάρχει τραυματιστεί. Εδώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει, ούτε τραυματισμός υπάρχει. Εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή. Δεν βρέθηκε καμία κλήση στο 100».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, με δηλώσεις του, αρνείται κατηγορηματικά ότι εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος και δίνει την εκδοχή του για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το συμβάν.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο ηθοποιός, παρά το ότι αποχώρησε από το σημείο, φρόντισε για την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: newsbeast.gr