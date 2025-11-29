Βασίλης Λιβάνης: Μεσολογγίτης ο μοναδικός κασκαντέρ αλόγων πανελλαδικά

Ο μοναδικός κασκαντέρ αλόγων πανελλαδικά, είναι Μεσολογγίτης! Ο Βασίλης Λιβάνης και ο Τζοτ, έχουν συμμετάσχει σε δύσκολες σκηνές γνωστών τηλεοπτικών σειρών, διαθέτοντας τα άλογά τους σε σκηνές από γνωστές τηλεοπτικές σειρές

Στο Μεσολόγγι βρίσκεται ο μοναδικός εκτροφέας και εκπαιδευτής αλόγων Μινορκίνο (Μενορκίν), στην Ελλάδα και είναι ο Βασίλης Λιβάνης που διαθέτει 5 τέτοια άλογα και συγχρόνως είναι και κασκαντέρ σε δύσκολες σκηνές ταινιών, όπου απαιτείται η συμμετοχή αλόγων σε δύσκολες σκηνές.

Το Μενορκίν είναι μια ράτσα αλόγου που προέρχεται από το νησί της Μενόρκα στις Βαλεαρίδες Νήσους απ’ όπου πήρε και το όνομά του. Ο Βασίλης Λιβάνης έχει 5 τέτοια άλογα και είναι τα μοναδικά στην Ελλάδα όπως αναφέρει ο ίδιος μιλώντας στην ΑΙΧΜΗ. Τα πρώτα τρία άλογα, ένα αρσενικό και δυο θηλυκά τα έφερε από την Ισπανία, εκείνος μαζί με έναν συνεργάτη του και σιγά – σιγά αυτά αναπαράχθηκαν και πλέον έφθασαν τα 5 στο δικό τους στάβλο ενώ άλλα τρία τα διέθεσαν σε άλλους που ενδιαφέρονταν για την συγκεκριμένη ράτσα, αλλά δεν έχουν μπει στην διαδικασία αναπαραγωγής για το κέρδος.

Πρόκειται για άλογα που εκπαιδεύονται αποκλειστικά για σώου, από την ίδιο τον κ. Λιβάνη που και εκείνος είναι εκπαιδευμένος και συμμετέχει σε ταινίες ως κασκαντέρ σε δύσκολες σκηνές. Ήδη έχει συμμετάσχει στις τηλεοπτικές σειρές: «Ο τιμωρός» που προβλήθηκε στον Alpha, «Ο Οίκος του Δαυίδ», αμερικανικής παραγωγής και στον «Καποδίστρια», που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Σμαραγδής

Η συμμετοχή του περιλαμβάνει εξειδικευμένα πράγματα και όχι μια απλή συμμετοχή. Για παράδειγμα στην ταινία «Καποδίστριας» έπρεπε το άλογο να σηκώνεται στα πίσω πόδια του και ο αναβάτης να πέφτει από αυτό. Ο κ. Λιβάνης σε αυτή την σκηνή, ντούμπλαρε τον Καποδίστρια σε νεαρή ηλικία. Όπως λέει, ήταν μια δύσκολη σκηνή, και για να την πετύχει έκανε προπόνηση με το άλογό του στον στάβλο για πολλές ημέρες πριν τα γυρίσματα. Και κατά την διάρκεια των γυρισμάτων, μέχρι να επιτευχθεί αυτό που ζητούσε ο σκηνοθέτης έγινε πολλές φορές. Στην σειρά «Ο Τιμωρός» πάλι υπήρχαν δύσκολες σκηνές αφού το άλογο έπρεπε να μπει στο στούντιο και να κάνει συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένες θέσεις, κάτω από τα φώτα και με τις κάμερες να είναι γύρω του. Για τον κ. Λιβάνη ως κασκαντέρ είναι αρκετά επώδυνο να κάνει αυτές τις δύσκολες σκηνές, για το άλογο όμως δεν είναι όπως επισημαίνει ο ίδιος διότι αυτό κάνει απλώς αυτό που έχει μάθει, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο.

Της Βάσως Βήττα

