Βασίλης Κικίλιας για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού: Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό

Με μια γλυκιά ευχή ο Βασίλης Κικίλιας, ευχήθηκε χρόνια πολλά για τα γενέθλια της συζύγου του, Τζένης Μπαλατσινού

«Η καλύτερη σύντροφος και μαμά» συμπλήρωσε ο υπουργός Ναυτιλίας

Χρόνια πολλά στη σύζυγό του Τζένη Μπαλατσινού που σήμερα Κυριακή (02.11.2025) έχει τα γενέθλιά της, ευχήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας

Ο Βασίλης Κικίλιας έστειλε ένα τρυφερό μήνυμα στη γυναίκα της ζωή του, Τζένη Μπαλατσινού με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό! Η καλύτερη σύντροφος και μαμά», έγραψε στη λεζάντα ο υπουργός Ναυτιλίας συνοδεύοντας το post με μια φωτογραφία του διάσημου μοντέλου και παρουσιάστριας.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 16 Ιουνίου 2019 και τον Δεκέμβριο του 2020, υποδέχτηκαν τον γιο τους.

thebest.gr

 

