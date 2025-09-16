Βασίλης Καλογήρου: «Πέθανε σε ποιμνιοστάσιο, μετέφεραν τη σορό στον Τύρναβο» είπαν οι γονείς

Νέες καταγγελίες έρχονται από τους γονείς του θανόντα Βασίλη Καλογήρου, γιου της πρώην εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, Σοφίας Αποστολάκη, σχετικά με τον θάνατό του, για τον οποίο η δικαιοσύνη ακόμα δεν βλέπει ανθρωποκτονία ή δόλο.

Κατά τον ANT1, στην προσφυγή που έκαναν οι γονείς του θανόντα σήμερα (15/9), δηλώνουν πεπεισμένοι πως ο γιος τους κρατούνταν σε ποιμνιοστάσιο ή κάποια καλύβα, πως εκεί εξέπνευσε, και πως στη συνέχεια άγνωστοι μετέφεραν τη σορό του στον λόφο του Τυρνάβου, όπου είχε βρεθεί.

Κάνουν επίσης λόγο για σειρά παραλήψεων στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, ειδικότερα για αιτήματα που δεν ικανοποιήθηκαν, επιμένοντας σε εκ νέου διερεύνηση της υπόθεσης, για να «λάμψει η αλήθεια», κατά τους ίδιους.

Υπόθεση Καλογήρου: Αποστασιοποιείται από τα Τέμπη

Ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει πως η προσφυγή των γονέων αποσυνδέει την υπόθεση του θανάτου από αυτή των Τεμπών, στην οποία διατελούσε Εισαγγελέας η κα Αποστολάκη, προτού απομακρυνθεί από την υπόθεση.

Αντ' αυτού, κα Αποστολάκη «δείχνει» συγκεκριμένους ποινικούς, τους οποίους λόγω της ιδιότητάς της, είχε στείλει στο παρελθόν στη φυλακή.

Πηγή: reader.gr