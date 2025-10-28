Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Αιτωλοακαρνανία

Βασίλης Γκίζας: “Σήμερα, τιμώντας εκείνη τη γενιά των ηρώων μας, ας κρατήσουμε ζωντανό το παράδειγμά τους”

Το μήνυμα του Δημάρχου Ναυπακτίας Βασίλη Γκίζα για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
«Η 28η Οκτωβρίου 1940 αποτελεί μία από τις λαμπρότερες σελίδες της ιστορίας μας. Είναι η ημέρα που ο ελληνικός λαός, με πίστη στις δυνάμεις του και ενότητα ψυχής, ύψωσε τη φωνή του υπερασπιζόμενος την ελευθερία και την εθνική μας αξιοπρέπεια. Το ελληνικό «ΟΧΙ» αντήχησε πέρα από τα σύνορα, ως διαχρονικό σύμβολο θάρρους, πίστης και δημοκρατίας.

Σήμερα, τιμώντας εκείνη τη γενιά των ηρώων μας, ας κρατήσουμε ζωντανό το παράδειγμά τους. Με την ίδια αίσθηση ευθύνης και συλλογικότητας, με αλληλεγγύη και σεβασμό ο ένας προς τον άλλον, να χτίζουμε τη δική μας ειρήνη, την ειρήνη της καθημερινότητας, της δημιουργίας και της προόδου. Γιατί τα ιδανικά για τα οποία αγωνίστηκαν εκείνοι, είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία οφείλουμε να συνεχίζουμε.

Χρόνια πολλά, Ελλάδα!»

Βασίλης Γκίζας
Δήμαρχος Ναυπακτίας

 

