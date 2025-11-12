Βασιλική Μιλλούση: «Ανήλικοι πέταξαν πέτρες στο σπίτι μου – Αν τα παιδιά μου έπαιζαν στον κήπο;»

Ένα σοβαρό περιστατικό, κατά το οποίο λίγο έλειψε να τραυματιστεί καταγγέλει η Ολυμπιονίκης και αθλήτρια Βασιλική Μιλλούση, όταν ανήλικοι πέταξαν μεγάλες πέτρες στο σπίτι της, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της ίδιας και της οικογένειάς της.

Με βίντεο που ανάρτησε στο TikTok η αθλήτρια μοιράζεται τη δυσάρεστη εμπειρίας της αναφέροντας: «Με το που το βλέπω φωνάζω “τι κάνετε;” και συνέχισαν να πετάνε, άλλες τέσσερις. Και αναρωτιέμαι, αν με είχε χτυπήσει μία από αυτές; Αν τα παιδιά μου ήταν εδώ και έπαιζαν στον κήπο;», είπε ανήσυχη.

Η Βασιλική Μιλλούση πρόσθεσε ότι δεν κατανοεί τη συμπεριφορά των παιδιών, τονίζοντας: «Καταλαβαίνω ότι είσαι μικρός… μας έχουν πετάξει καπάκια, πλαστικά ποτήρια, μπάλες. Οκ. Πέτρες; Τεράστιες, από μπετό. Ήξεραν ότι θα χτυπούσαν κάποιον; Προφανώς. Τους ένοιαξε; Ούτε λίγο».

Πηγή: ertnews.gr