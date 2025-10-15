Βασιλική Γιαννακά: Επέστρεψε στον ΠΑΟΚ η κορυφαία Αγρινιώτισσα ποδοσφαιρίστρια!

Στον ΠΑΟΚ Morris επέστρεψε η κορυφαία Αγρινιώτισσα ποδοσφαιρίστρια και διεθνής Ελληνίδα φουλ μπακ-εξτρέμ, Βασιλική Γιαννακά με αφορμή τα 100 και την επαναφορά του Τμήματος στην πρώτη θέση και τον τίτλο!

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Π.Α.Ο.Κ. και το Τμήμα Ποδοσφαίρου Γυναικών, Π.Α.Ο.Κ. Morris, ανακοινώνουν την έναρξη τριετούς συνεργασίας με την Αθλήτρια, Βασιλική Γιαννάκα.

Γεννημένη στις 13/10/2004, η Βασιλική Γιαννακά αγωνίζεται φουλ μπακ-εξτρέμ τόσο στη δεξιά, όσο και στην αριστερή πλευρά, κι έχει ύψος 1.65 cm.

Το Τμήμα Ποδοσφαίρου Γυναικών του Π.Α.Ο.Κ. είναι στην ευχάριστη θέση να έχει στις τάξεις της και πάλι ένα δικό της παιδί, το οποίο «μπολιάστηκε» με το επίπεδο του Πρωταθλητισμού και συνέβαλλε στις επιτυχίες του και στην ευρωπαϊκή καταξίωσή του.

Έκανε τα πρώτα της βήματα στο Ποδόσφαιρο Γυναικών από την Α.Ε.Κ. Ι.Π. Μεσολογγίου το 2016, μένοντας εκεί έως το 2021.

Σε αυτή την πενταετία σε 75 συμμετοχές πέτυχε 27 τέρματα, ενώ οι εμφανίσεις της τής άνοιξαν την… πόρτα της Εθνικής Κορασίδων.

Το 2021 ήρθε στον Π.Α.Ο.Κ., μένοντας έως το 2024.

Στον «Δικέφαλο του Βορρά» κατέκτησε τρία Πρωταθλήματα κι ένα Κύπελλο, πετυχαίνοντας σε 58 εμφανίσεις 15 τέρματα, ούσα πλέον κι αναπόσπαστο κομμάτι της Εθνικής Γυναικών σε πολύ νεαρή ηλικία.

Τη σεζόν 2022-23 αναδείχθηκε η καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια στα Βραβεία του Π.Σ.Α.Π.Π., ενώ τη σεζόν 2023-24 συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα του Πρωταθλήματος.

Επόμενος σταθμός της καριέρας της ήταν η Vaxjo του Σουηδικού Πρωταθλήματος, ενός εκ των κορυφαίων της Ευρώπης, στο οποίο απέκτησε πολύτιμες και σημαντικές παραστάσεις.

Σε 13 εμφανίσεις πέτυχε ένα τέρμα, έχοντας σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της ομάδας της.

Πλέον, επιστρέφει και πάλι στον Π.Α.Ο.Κ. στη σεζόν όπου ο Σύλλογος συμπληρώνει τα 100 χρόνια του, με στόχο να συμβάλει στην επίτευξη των υψηλών στόχων του.

Στον «Δικέφαλο του Βορρά» θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μετά από τις 01/01/2026, ενώ προπονείται κανονικά με την ομάδα.

Καλώς επέστρεψες στο… σπίτι σου, Βασιλική».