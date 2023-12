Βασιλιάς Κάρολος: Φόρεσε γραβάτα με την ελληνική σημαία μετά το unfair – Δείτε το τετ α τετ με τον Σούνακ

Λίγα 24ωρα και μετά τον σάλο που προκλήθηκε σε Μεγάλη Βρετανία και Ελλάδα από το unfair του Ρίσι Σούνακ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ φάνηκε να παίρνει θέση επιλέγοντας ένα εξωλεκτικό μήνυμα, ίσως πολύ πιο ισχυρό από οποιαδήποτε δήλωση.

Συγκεκριμένα, ο Κάρολος ο οποίος βρίσκεται στο Ντουμπάι για την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για το Κλίμα κατά τη διάρκεια της COP28, είχε ένα σύντομο τετ α τετ με τον Ρίσι Σούνακ. Τίποτα το αξιοπερίεργο θα έλεγε κανείς αφού στην εν λόγω συνάντηση βρίσκονται δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο.

Η ενδυματολογική επιλογή, ωστόσο, του βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας, να φορέσει γραβάτα με την ελληνική σημαία, κάτι που έχει ξανακάνει άλλωστε, (και ποσέ στα γαλανόλευκα) θα μπορούσε να ερμηνευτεί κάλλιστα και ως κίνηση στήριξης προς την χώρα μας με φόντο τόσο τη διαμάχη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα όσο και μετά την απρεπή κίνηση του Βρετανού πρωθυπουργού να ακυρώσει την προγραμματισμένη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στο Λονδίνο.

Μία κίνηση η οποία όπως φάνηκε αποτέλεσε θρυαλλίδα για τα βρετανικά ΜΜΕ τα οποία δεν έχασαν ευκαιρία να ξεκινήσουν μία ανηλεή κριτική στον κ. Σούνακ. Από τα δεκάδες άρθρα τα οποία τον χαρακτήριζαν ως «μικρό παιδί» με φόντο το unfair στον Κυριάκο Μητσοτάκη, έως τις πτωχές δημοσκοπικές επιδόσεις των Τόρις αλλά και τον παραγκωνισμό του στη Σύνοδο για το Κλίμα στο Ντουμπάι, ο Ρίσι Σούνακ βρίσκεται τις τελευταίες ώρες σε έναν κυκεώνα κριτικής από τον οποίον δύσκολα μπορεί να ξεφεύγει.

Δείτε βίντεο, ο Κάρολος μιλάει από βήματος

Η Daily Mail αποδομεί τον Σούνακ: Λέει ότι η Βρετανία είναι ηγέτιδα στο κλίμα και στην COP28 τον έβαλαν πίσω και από τον Ράμα!

Την ίδια ώρα, όπως γράφει η βρετανική Daily Mail, «ο πρωθυπουργός απέρριψε τις προειδοποιήσεις ότι το κύρος του Ηνωμένου Βασιλείου έχει πληγεί από την επανεξέταση της κυβερνητικής στρατηγικής Net Zero, καθώς είπε ότι η χώρα μπορεί να φτάσει ψηλά», ενώ στη συνέχεια το βρετανικό Μέσο σχολίασε την θέση που πήρε ο Ρίσι Σούνακ στην καθιερωμένη φωτογραφία όσων συμμετείχαν στη Διάσκεψη.

«Ο κ. Σούνακ έμεινε πίσω στην φωτογραφία των ηγετών στη διάσκεψη σήμερα το πρωί. Μάλιστα τον έβαλαν πίσω και από τον Αλβανό πρωθυπουργό, Έντι Ράμα. Ως αρχηγός κράτους, ο βασιλιάς Κάρολος βρισκόταν στην πρώτη σειρά της ομάδας κοντά στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Ο μονάρχης έδωσε κεντρική ομιλία για το περιβάλλον, ένα θέμα για το οποίο έχει κάνει εκστρατεία εδώ και δεκαετίες. Αλλά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ήταν πιο εμφανώς τοποθετημένοι στη μέση».

The King joins world leaders at the Opening Ceremony of the World Climate Action Summit for #COP28. pic.twitter.com/JpYlEqD051

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 1, 2023