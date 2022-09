Ο «βασιλιάς» Φέντερερ είπε αντίο στο τένις

King… out! Ο Ρότζερ Φέντερερ στο Laver Cup ολοκλήρωσε μια απίστευτη καριέρα 24 ετών στο τένις, προσφέροντας μια τελευταία μοναδική παράσταση στα εκατομμύρια των φίλων του αθλήματος.

Όντας πρώτη και τελευταία φορά συμπαίκτης με τον «αιώνιο» αντίπαλό του (και παράλληλα φίλο του) Ράφαελ Ναδάλ, ο «βασιλιάς» είπε αντίο στο τένις όπως ακριβώς του άξιζε.

Ο 41χρονος, κάτοχος 20 Grand Slam τίτλων, μετά το τέλος του ματς, που βρήκε νικητές τους Φράνσις Τιαφό και Τζακ Σοκ [4-6, 7-6, 11-9], ξέσπασε σε κλάματα, με τη συγκίνηση πραγματικά να είναι τεράστια και τα συναισθήματα πολύ έντονα.

Στο πρώτο σετ ο Φέντερερ πρόσφερε λίγη από τη μαγεία του, ξεσηκώνοντας τους θεατές της Ο2 Arena, που αποθέωσαν τον ανεπανάληπτο Ελβετό.

Απολαύστε τον Φέντερερ στην τελευταία του παράσταση:

Team World triumphs in the doubles.

The moment @JackSock92 and @FTiafoe defeat Roger Federer and Rafael Nadal.#LaverCup pic.twitter.com/aHLDM4GCij

— Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2022