«Βασίλειο του Πλανήτη των Πιθήκων»: Δείτε το τρέιλερ της νέας ταινίας

Υπήρξε τηλεοπτική σειρά, κινηματογραφική ταινία με σίκουελ και remakes αλλά και σημείο αναφοράς της pop κουλτούρας. Ο «Πλανήτης των Πιθήκων» επέστρεφε τον άνθρωπο σε πρωταρχικό στάδιο εξέλιξης, σε ένα μέλλον που η ανασκόπηση ήταν απαραίτητη για την εξέλιξη του.

Στο νέο τρέιλερ για την καινούρια ταινία της σειράς με τίτλο «Βασίλειο του Πλανήτη των Πιθήκων», η νέα θεαματική ταινία δράσης και περιπέτειας που υπογράφει το στούντιο της 20th Century, δείχνει ακαταμάχητη.

Μαζί με το τρέιλερ κυκλοφόρησαν και οι αφίσες των χαρακτήρων.

Το «Βασίλειο του Πλανήτη των Πιθήκων» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους παγκοσμίως στις 10 Μαΐου 2024 και θα είναι διαθέσιμο σε IMAX®, Dolby Cinema®, 4DX, όπου αυτές οι αίθουσες είναι διαθέσιμες.

Ο σκηνοθέτης Wes Ball δίνει νέα ζωή στην παγκόσμια, επική σειρά που μας οδηγεί στο μέλλον μετά την κυριαρχία του Καίσαρα, εκεί που οι πίθηκοι κυριαρχούν ζώντας αρμονικά μεταξύ τους, με τους ανθρώπους να έχουν μειωθεί αισθητά και αριθμητικά, και σε παρουσία. Καθώς ένας νέος τυραννικός αρχηγός πιθήκων ξεκινά την αυτοκρατορία του, ένας νεαρός πίθηκος αναλαμβάνει ένα τρομακτικό ταξίδι που θα τον κάνει να αμφισβητήσει όλα όσα γνώριζε για το παρελθόν και να πάρει αποφάσεις που θα καθορίσουν ένα μέλλον για πιθήκους και ανθρώπους.

Το «Βασίλειο του Πλανήτη των Πιθήκων» σκηνοθετεί ο Wes Ball (δημιουργός της τριλογίας «Λαβύρινθος»). Πρωταγωνιστούν οι Owen Teague («Αυτό»), Freya Allan («The Witcher»), Kevin Durand («Locke & Key»), Peter Macon («Shameless») και William H. Macy («Fargo»). Το σενάριο είναι των Josh Friedman («Πόλεμος των Κόσμων») και Rick Jaffa & Amanda Silver («Avatar: The Way of Water») και Patrick Aison («Prey»), βασισμένο στους χαρακτήρες που δημιούργησαν οι Rick Jaffa & Amanda Silver. Oι παραγωγοί είναι ο Wes Ball, ο Joe Hartwick, Jr., («Λαβύρινθος»), ο Rick Jaffa, η Amanda Silver, ο Jason Reed, («Μουλάν»), με τους Peter Chernin (από την τριλογία «Ο Πλανήτης των Πιθήκων») και Jenno Topping («Κόντρα σε Όλα») να είναι εκτελεστικοί παραγωγοί.