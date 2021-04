Βασιλακόπουλος: Τα self test έχουν 40% με 50% πιθανότητες να είναι ψευδώς αρνητικά

Τα self test είναι ένα σημαντικό εργαλείο αλλά δεν είναι πανάκεια. Ο καθηγητής Πνευμολογίας Θόδωρος Βασιλακόπουλος ξεκαθάρισε ότι τώρα που ο επιπολασμός της πανδημίας είναι μεγάλος, το αρνητικό self test έχει μεγάλες πιθανότητες να είναι ψευδώς αρνητικό.

Αντίθετα, το θετικό self test έχει τρομερά υψηλή πιθανότητα να είναι όντως θετικό. Ο Θόδωρος Βασιλακόπουλος σημείωσε επίσης ότι ακόμη και το PCR, το μοριακό τεστ, που θεωρείται το πιο αξιόπιστο απ’ όλα, έχει κι αυτό 30% πιθανότητα να είναι ψευδές.

«Το αρνητικό self test δεν μας εξασφαλίζει σε τίποτα και δεν παύει να είναι το πιο αξιόπιστο απ’ όλα τα τεστ το PCR το μοριακό», τόνισε ο Θόδωρος Βασιλακόπουλος μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN σημείωσε πως δεδομένου ότι η πανδημία είναι τόσο εκτεταμένη αυτή την περίοδο υπάρχει 40% με 50% πιθανότητα να είναι ψευδώς αρνητικό το self test.

Το αρνητικό self test «δεν είναι επισφαλές. Με το self test θα βρούμε πάρα πολλούς απ’ αυτούς που έχουν λοίμωξη με υψηλή συγκέντρωση, που είναι πολύ μεταδοτικοί. Θα χάσουμε και κάποιους αρνητικούς δηλαδή, που έχουν τη νόσο και θα πρέπει όλοι να συνεχίσουμε να προσέχουμε. Αν υπήρχε λύση να βρίσκαμε όλους τους θετικούς και τους αρνητικούς, θα είχαμε λύσει το θέμα παγκοσμίως και θα είχε τελειώσει η πανδημία. Η κυβέρνηση πήρε πολύ σωστή απόφαση να γίνονται δύο self test, γιατί ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος. Θα πρέπει και όσοι είναι αρνητικοί να συνεχίσουν να προσέχουν», επεσήμανε ο κ. Βασιλακόπουλος.

Πηγή: newsit.gr

