Βαρύ πένθος στη Σκάλα Ναυπακτίας για τον θάνατο της 65χρονης Αικατερίνης Ταραμπίκου

Απέραντη θλίψη σκόρπισε στην Σκάλα Ναυπακτίας, καθώς έφυγε από τη ζωή η Αικατερίνη Ταραμπίκου, του Φαίδωνος σε ηλικία 65 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 15:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Σκάλα Ναυπακτίας.

Η σορός θα βρίσκεται στην Εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα, από τις 14:30 και θα τη συνοδεύσουν τα αδέλφια, τα ανίψια, τα ξαδέλφια, η οικογένεια της Αλκυόνης Ναυπάκτου, λοιποί συγγενείς, φίλοι και γνωστοί.