H επένδυση – game changer στο Βαρκό Παλαίρου που έρχεται και το θέμα του προσωπικού

Ν. Φαρμάκης: Μπορεί να αλλάξει την Αιτωλοακαρνανία σαν άλλο Costa Navarino.

Φαίνεται τελικά ότι η περίπτωση της επένδυσης στο Βαρκό της Παλαίρου είναι ακόμη σημαντικότερη από ότι είχε αντιληφθεί ο περισσότερος κόσμος στην Αιτωλοακαρνανία. Αυτό γιατί οι επενδυτικές δυνάμεις που επιχειρούν να κάνουν το project πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερες από μια «επένδυση ολλανδικών συμφερόντων», όπως συνηθίζουμε να λένε.

Σαφώς και η ολλανδικών συμφερόντων RND Investments Greece στην Αιτωλοακαρνανία έχει ήδη πάρει έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το επενδυτικό σχέδιο, η εταιρία όμως αυτή είναι το fund το οποίο «τρέχει» την όλη επένδυση και μάλιστα για ξενοδοχείο 6 αστέρων και 580 κλινών την κατασκευή του οποίου έχει ήδη αναθέσει σε έναν άλλο κολοσσό στον χώρο των ξενοδοχείων την εταιρία Accor, μια πολυεθνική που από πέρυσι μέχρι φέτος διπλασίασε τα ξενοδοχεία της στην Ελλάδα από 4 σε 8 και που διαθέτει 1.900 ξενοδοχεία στην γεωγραφική περιοχή της Νότιας Ευρώπης σε επτά χώρες και συγκεκριμένα σε Ελλάδα, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα και Ισραήλ!

Σε πρόσφατες δηλώσεις της η κ. Μοντ Μπαγί, υπεύθυνη για την ευρύτερη περιοχή της Accor είχε δηλώσει ότι είχε δουλέψει το 2015 στο πλευρό του(τότε)Γάλλου πρωθυπουργού «όταν ήταν στο τραπέζι το Grexit και ήμασταν στην ομάδα που εργαζόταν ώστε αυτό να μη συμβεί». Η εταιρία έχει πάνω από 5.300 ξενοδοχεία σε 100 και πλέον χώρες, με πάνω από 40 διαφορετικά brands σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική, Νότια Aμερική, ενώ ενισχύει τη θέση της και στην Κίνα.

Ο γίγαντας της «Banyan Tree» στην περιοχή!

Για την στρατηγική επένδυση όμως των 107 εκ. στον δήμο Ακτίου-Βόνιτσας φαίνεται ότι αποδίδεται μια ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της εμπλοκής του brand name του οργανισμού που θα έχει την επένδυση κάτω από τα φτερά του, την περίφημη Banyan Tree. Η Banyan Tree Holdings ιδρύθηκε στην Σιγκαπούρη το 1994 και το 2016 προχώρησε σε συνεργασία μακροπρόθεσμης στρατηγικής με την Accor το 2016 με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση των ξενοδοχείων και με την China Vanke Co. Ltd. το 2017, εστιάζοντας σε προγράμματα φιλοξενίας σχετικά με την ενεργό γήρανση και ευεξία. Ο όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσεται με 35 νέα ξενοδοχεία και resorts υπό σχεδιασμό ή κατασκευή, τα οποία θα προστεθούν στα 48 ξενοδοχεία σε 13 χώρες που λειτουργούσαν ήδη έως το τέλος του 2020. Να σημειωθεί ότι η Banyan Tree ξεκίνησε όταν οι δύο ιδρυτές της αγόρασαν γη και στη συνέχεια ανακάλυψαν ότι ήταν ένα εγκαταλελειμμένο μολυσμένο ορυχείο κασσίτερου για να υποστηρίξει τη βλάστηση ή οποιαδήποτε ανάπτυξη, οπότε ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα αναγέννησης επαναφέροντας αυτόχθονα φυτά και φυτεύοντας 7.000 δέντρα. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1994, χτίστηκε το πρώτο θέρετρο Banyan Tree Phuket.

Βιωσιμότητα και σύνδεση με την γη

Στην πρόσφατη ανάρτηση του «Κυβερνητικού Παρατηρητηρίου» στα κοινωνικά δίκτυα που αναδημοσιεύτηκε από τον υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια και τον Περιφερειάρχη Δ.Ε. Νεκτάριο Φαρμάκη αναφερόταν ότι πρόκειται για την πρώτη επένδυση της Banyan Tree στην Ευρώπη, παρότι πάντως η μητρική εταιρία μαζί με την Accor έχει εμπλοκή και σε ένα ξενοδοχείο στην Κέρκυρα. Εκεί όμως δεν πρόκειται για ένα τόσο ολιστικό project, όπως συμβαίνει με το Βαρκό κι αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς αν δει την σελίδα της Banyan Tree για την Ελλάδα, όπου θα διαπιστώσει ότι προβλέπεται ολοκλήρωση του έργου το 2025(!) και με δραστηριότητα επώνυμες κατοικίες, μαρίνα, γαστρονομία πέραν του υπερπολυτελούς ξενοδοχείου! Αναφέρεται, δε, ξεχωριστά η βιωσιμότητα και η σύνδεση με την γη με τα εξής: «Υπάρχουν ισχυρά περιβαλλοντικά διαπιστευτήρια για να διασφαλιστεί ότι το Banyan Tree Varko Bay θα γίνει το πρώτο ελληνικό θέρετρο που θα αποκτήσει πιστοποίηση LEED Gold από το Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων των ΗΠΑ, τη μπλε λωρίδα της βιώσιμης κατασκευής».

Ν. Φαρμάκης: Η αλλαγή της περιοχής και το θέμα του προσωπικού

Για τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη αυτό το τεράστιο σχέδιο για την ευρύτερη περιοχή και ειδικά για την βορειοδυτική Αιτωλοακαρνανία μπορεί να γίνει η απαρχή για να αλλάξει η οικονομική κατάσταση των πολιτών και τελικά η ίδια η μοίρα του τόπου. «Εμείς κι ο δήμος κάνουμε ό, τι περνάει από το χέρι μας για να τρέξουν οι διαδικασίες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, οι εγκρίσεις υπάρχουν, η επένδυση έχει χαρακτηριστεί ως στρατηγική, όλα είναι έτοιμα αλλά δεν μπορώ να γνωρίζω αν όντως η επένδυση θα έχει ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια. Τα λεφτά τα έχουν άλλοι, στη προκειμένη το ολλανδικό fund υπό την ομπρέλα της Banyan Tree, εκείνοι θα στήσουν το πρότζεκτ. Αυτό που θέλω να πω είναι πως, για πρώτη φορά, δημιουργείται η προϋπόθεση να πάψουμε να αναζητούμε-τουλάχιστον σε ένα μέρος της Αιτωλοακαρνανίας- τι είδους οικονομία θα έχουμε, τόσο μεγάλο είναι αυτό που σχεδιάζεται, μπορεί να αλλάξει όλο τον προσανατολισμό μας όπως το Costa Navarino την Μεσσηνία και τις γύρω περιοχές», επισημαίνει.

Ταυτόχρονα, ο κ. Φαρμάκης αναφέρεται σε κάτι που δημιουργεί προβληματισμό σε παγκόσμιο επίπεδο μάλιστα και το έχει αναφέρει σε συνέντευξή της και η Μοντ Μπαγί της Accor που έχει προαναφερθεί. Αν και συνεχώς αυξάνεται η θέληση των ανθρώπων για νέες, πιο απαιτητικές τουριστικές εμπειρίες, φαίνεται να υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε εργαζομένους στον κλάδο, έλλειμμα προσωπικού. «Αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει κι εμάς και ως Περιφέρεια ψάχνουμε να βρούμε λύσεις για το πώς θα πειστούν νέοι να στραφούν προς τέτοιες εξειδικευμένες δουλειές. Όταν ανοίξει μια τέτοια μονάδα επιπέδου δεν θα υπάρχει λόγος να φεύγουν τόσοι νέοι μας για δουλειές στα νησιά ή το εξωτερικό. Όμως πρέπει να υπάρξει κουλτούρα κι εκπαίδευση πάνω σε τέτοιον ποιοτικό τουρισμό. Οι τόσο μεγάλες εταιρίες δεν ανοίγουν πρώτα και μετά ψάχνουν για κόσμο σε όλες τις θέσεις. Μιλάμε για 450 σε πρώτη φάση συν έναν τεράστιο αριθμό που θα δουλέψει μετά. Δεν κρύβω ότι είναι ένα ζητούμενο όλο αυτό καθώς μπορεί να έχουμε καθυστερήσεις εξ αιτίας ενός τέτοιου λόγου», τονίζει.

Γιάννης Συμψηρής – Εφημερίδα “Συνείδηση”

