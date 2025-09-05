Βάνα Ραμπότα: Η Ειρήνη του «50 – 50» παράτησε τηλεόραση και έγινε δασκάλα σε χωριό της Αρκαδίας

Ίσως τη θυμάστε ως την Ειρήνη από τη διαχρονική τηλεοπτική σειρά «50‑50». Σήμερα όμως, η Βάνα Ραμπότα έχει χαράξει νέα πορεία: εγκαταστάθηκε στην επαρχία, σε ένα γραφικό χωριό της Αρκαδίας, το Κορακοβούνι, με μόλις 500 κατοίκους.

Εκεί, η ίδια και μια ομάδα ντόπιων αποφάσισαν να κρατήσουν το χωριό ζωντανό και δημιουργικό – αναβιώνουν το παλιό δημοτικό σχολείο, οργανώνουν πολιτιστικές δράσεις και έχουν δημιουργήσει θεατρική ομάδα. Τη φετινή σεζόν ανεβάζουν την «Πολυγαμία» του Ξενόπουλου, φέρνοντας την τέχνη και τη ζεστασιά στην κοινότητα. Η Βάνα μιλάει στην κάμερα της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» για την απόφασή της να ζήσει στην επαρχία, την επαφή με τη φύση, και τη χαρά της να καθοδηγεί ανθρώπους που έκαναν ένα κοινό όνειρο πραγματικότητα.

Βάνα Ραμπότα: «Ένα πολύ σημαντικό challenge – Να επιλέξουν να αλλάξουν πραγματικότητα»

«Δέχθηκα να συμμετάσχω, γιατί είναι και για μένα ένα πολύ σημαντικό challenge να έρθω σε επαφή με ανθρώπους που αποφάσισαν να αλλάξουν μια πραγματικότητα εδώ και να διδαχθώ κι εγώ». Η Βάνα βλέπει στην κοινοτική προσπάθεια ένα προσωπικό στοίχημα – όχι μόνο για τους κατοίκους, αλλά και για την ίδια, που μαθαίνει και εξελίσσεται μέσα στην κοινότητα.

«Με έλκει η φύση – Φτιάχτηκα και ομάδα διαλογισμού»

«Καθένας μπορεί να δοκιμάσει το οτιδήποτε, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί για όλους. Δεν έχω καταγωγή από εδώ, εγώ είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα. Βρέθηκα όμως εδώ πριν χρόνια, την αγάπησα και μένω αρκετό καιρό εδώ. Έφτιαξα και μια ομάδα διαλογισμού και είμαι πολύ ευτυχισμένη, γιατί κατάφερα να είμαι κοντά στη φύση». Η ζωή της σε χωριό δεν είναι απλώς μια αλλαγή χώρου, αλλά μια αναζωογόνηση ψυχής – με την Βάνα να βρίσκει έμπνευση στην απλότητα και τη φύση, μακριά από τα φώτα της πόλης.

