Βάνα Μπάρμπα για το εγκεφαλικό: «Ξέρεις τι είναι να ξυπνάς και να μη μπορείς να μιλήσεις;»

Συγκινεί η δημοφιλής ηθοποιός, Βάνα Μπάρμπα, μιλώντας για το εγκεφαλικό που πέρασε και αναφέροντας ότι πλέον το πήρε σαν ένα μάθημα ζωής.

Η Βάνα Μπάρμπα για όλους και για όλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Secret και στη Σάσα Σταμάτη. Η ηθοποιός μίλησε για την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε, τα επαγγελματικά της πλάνα, τις σκέψεις για κάθοδο στην πολιτική και την κατάσταση στο τηλεοπτικό τοπίο.

Η Βάνα Μπάρμπα τα έχει βρει με τον εαυτό της και αυτό φαίνεται μέσα από τη ροή του λόγου της. Όπως λέει, δεν έχει βιώσει ηλικιακό ρατσισμό, αν και πιστεύει πως αυτό οφείλεται στο γεγονός πως είναι διάσημη.

Για το εγκεφαλικό που πέρασε, ανέφερε πως πλέον το πήρε σαν ένα μάθημα, για να χαίρεται περισσότερο τη ζωή. Ποτέ, όπως είπε, δεν την γοήτευσε ο γάμος αλλά η συντροφικότητα. Να έχει δίπλα της έναν άνθρωπο για να μπορεί να μοιραστεί σκέψεις και όνειρα.

Τι ετοιμάζεις αυτή την περίοδο;

Ετοιμάζω, έπειτα από πολύ καιρό, μια παράσταση που την αγαπώ βαθιά. Είναι μοντέρνα, αφορά τις γυναίκες «50+» που ζουν μέσα στη μοναξιά της σύγχρονης εποχής, στην τεχνολογία, στο AI. Η ηρωίδα μου είναι μια γυναίκα που νιώθει εγκαταλελειμμένη – τα παιδιά της έχουν φύγει, ο άνδρας της έχει φτιάξει ζωή με μια νεότερη – κι εκείνη παλεύει να βρει νόημα. Είναι οι «αόρατες» γυναίκες, αυτές που κανείς δεν βλέπει. Και μιλάμε ξεκάθαρα για έναν κοινωνικό ρατσισμό απέναντι στην ηλικία.

Πώς θα λέγεται το έργο;

Θα λέγεται «Μπορώ;!». Είναι στο χέρι μας να απαντήσουμε αν μπορούμε ή όχι. Η ηρωίδα μου προσπαθεί να αγαπήσει ξανά τον εαυτό της. Στην πορεία όμως ερωτεύεται… το GPT! Μπαίνει στη ζωή της και το θεωρεί τον σύντροφό της. Μέσα από αυτόν τον παράδοξο έρωτα, αναδεικνύεται η μοναξιά που βιώνουμε όλοι μας στα ηλεκτρονικά Μέσα. Είναι ένα έργο μπροστά από την εποχή του και το αγαπώ πολύ.

Έχεις βιώσει ηλικιακό ρατσισμό;

Όχι προσωπικά, γιατί τυχαίνει να είμαι γνωστή. Αλλά αν δεν ήμουν, σίγουρα θα το είχα ζήσει. Ποιος θα δώσει εκπομπή σε μια 60άρα όταν υπάρχουν οι bimbo με τα ξανθά μαλλιά, που μπορεί να λένε ανοησίες αλλά προτιμώνται; Αυτό είναι ένα πρόβλημα της χώρας μας και των Βαλκανίων.

Σου ταιριάζει ακόμα ο τίτλος “sex symbol”;

Όχι, όχι με τίποτα! Στην ηλικία μου θέλω να εκπέμπω γοητεία, αυτό μόνο. Και αυτό είναι που θα πω σε όλες τις γυναίκες: να αγαπάτε τον εαυτό σας. Η ζωή δεν σταματάει μετά τα 60. Δεν χρειάζονται χιλιάδες πλαστικές. Αν δεν συμφιλιωθείς με την ψυχή σου, ό,τι κι αν κάνεις θα μοιάζει καρικατούρα. Το «Α» και το «Ω» είναι η αγάπη προς τον εαυτό μας.

Θα σε δούμε στις εκλογές;

Δεν το γνωρίζω ακόμη, θα το σκεφτώ. Αυτή τη στιγμή με γεμίζει το όνειρο να επιστρέψω στο σανίδι, μετά από 12 χρόνια. Ξεκινάω επίτηδες με την Κύπρο για να την τιμήσω. Έπειτα Θεσσαλονίκη τον Γενάρη και μετά Αθήνα.

Μας ανησύχησες με το εγκεφαλικό που πέρασες…

Ναι, ήταν λίγο άγριο. Έχει να κάνει και με την ηλικία. Ξέρεις τι είναι να ξυπνάς και να μη μπορείς να μιλήσεις; Ήταν σκληρό. Αλλά το παίρνω ως μάθημα για να χαίρομαι περισσότερο τη ζωή.

Από πού αντλείς δύναμη;

Από την ίδια τη Βάνα, τη γυναικεία ψυχή μου. Έχω περάσει πολλά, αλλά η αγάπη του κόσμου είναι απίστευτη. Όταν στον δρόμο με αγκαλιάζουν και μου μιλούν με τόση τρυφερότητα, παίρνω δύναμη. Αυτό με οδηγεί ξανά στο θέατρο.

Πηγή: newsit.gr