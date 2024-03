Βαλτιμόρη: Άμορφη μάζα σιδερικών η γέφυρα Francis Scott Key Bridge – Διασώθηκαν δυο άνθρωποι αναζητούν άλλους 7

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία έχουν ήδη διασωθεί δυο άνθρωποι με τον έναν να είναι σε κρίσιμη κατάσταση ενώ αγνοούνται τουλάχιστον άλλοι 7

Μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό άγνωστου αριθμού ανθρώπων που αγνοούνται μετά την κατάρρευση μεγάλης γέφυρας στη Βαλτιμόρη όταν ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έπεσε πάνω της.

Το πλοίο χτύπησε ένα από τα στηρίγματα της γέφυρας Francis Scott Key στη Βαλτιμόρη, με αποτέλεσμα να σπάσει σε πολλά σημεία και να βυθιστεί στο νερό.

«Πρόκειται για μια τρομερή κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο Κέβιν Κάρτραϊτ, διευθυντής επικοινωνίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Βαλτιμόρης. «Εστιάζουμε αυτή τη στιγμή στο να προσπαθήσουμε να διασώσουμε και να εντοπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους».

Οι υπηρεσίες έλαβαν κλήσεις έκτακτης ανάγκης γύρω στη 1:30 π.μ. που ανέφεραν ότι ένα πλοίο που έφευγε από τη Βαλτιμόρη είχε χτυπήσει έναν πυλώνα της γέφυρας. Αρκετά οχήματα βρίσκονταν στη γέφυρα εκείνη τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένου ενός φορτηγού με ρυμουλκούμενο.

Η στιγμή της σύγκρουσης έχει καταγραφεί από κλειστά κυκλώματα.

