Βαλαώρα Ευρυτανίας: Οι λύκοι κατεβαίνουν στα χωριά - Η κραυγή αγωνίας ενός κτηνοτρόφου

Ανησυχία επικρατεί στη Βαλαώρα Ευρυτανίας καθώς λύκοι κατεβαίνουν καθημερινά στα χωριά, με τον κτηνοτρόφο Χρήστο Τσιαμπόκαλο να περιγράφει την αγωνία του για το κοπάδι του.

Ο Χρήστος Τσιαμπόκαλο από τη Βαλαώρα Ευρυτανίας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιγράφει με δραματικούς τόνους την καθημερινή του αγωνία για το κοπάδι του και τον κίνδυνο που φέρνουν οι επιθέσεις λύκων.

«Τα γίδια μου δεν είναι απλώς “κεφάλια”. Είναι ο τρόπος που ζούμε, το ψωμί μας. Κι όμως, μέσα σε μια στιγμή, ο λύκος μπορεί να μας στερήσει τον κόπο μηνών», γράφει χαρακτηριστικά.

Ο κτηνοτρόφος καταγγέλλει ότι οι λύκοι δεν φοβούνται πια ούτε τον άνθρωπο ούτε τον χώρο του, με αποτέλεσμα να απειλούνται όχι μόνο τα ζώα αλλά και οι ίδιοι οι κάτοικοι της υπαίθρου. Θυμίζει μάλιστα περιστατικό στη Χαλκιδική, όπου λύκος φέρεται να επιτέθηκε ακόμη και σε μικρό κορίτσι.

Την ίδια στιγμή, το κράτος και οι αρμόδιοι φορείς δείχνουν να αδιαφορούν. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως τονίζει, με το περίπλοκο και άδικο σύστημα επιδοτήσεων, «αντί να στηρίζει τον κτηνοτρόφο, τον κουράζει με ελέγχους, γραφειοκρατία και λάθη». Όσο για τις αποζημιώσεις μετά τις ζημιές από τα άγρια ζώα, συχνά καθυστερούν ή δεν καταβάλλονται ποτέ.

«Δεν ζητάμε ελεημοσύνη. Ζητάμε σεβασμό στον κόπο μας, ουσιαστικά μέτρα προστασίας και ένα δίκαιο σύστημα που θα στηρίζει πραγματικά τον άνθρωπο της υπαίθρου», υπογραμμίζει ο κ. Τσιαμπόκαλος, κλείνοντας με τη φράση:

«Χωρίς τον κτηνοτρόφο, δεν έχει τυρί, δεν έχει γάλα, δεν έχει χωριό, δεν έχει Ελλάδα».

Πηγή: dytikievritania.blogspot.com