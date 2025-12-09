Βαλάντης: Έφτυσε στη σκηνή εκνευρισμένος με την ορχήστρα του – Τι απάντησε (βίντεο)

Εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο Βαλάντης με τους μουσικούς του, καθώς σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok φαίνεται να φτύνει στη σκηνή.

Στο βίντεο καταγράφεται ο τραγουδιστής σε πρόσφατη εμφάνισή του σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας, όπου εμφανίζεται με τον Σάκη Αρσενίου, να φωνάζει αρχικά στην ορχήστρά του, λέγοντας μεταξύ άλλων «κανένας μαέστρο».

Σε άλλο σημείο, φαίνεται να φτύνει προς το μέρος των μουσικών και να συνεχίζει την ερμηνεία του. Ο Σάκης Αρσενίου, που στεκόταν δίπλα στον καλλιτέχνη του φώναξε «Βαλάντη», ωστόσο ο τραγουδιστής δεν κατάφερε να κρύψει τον εκνευρισμό του.

Ο Βαλάντης μίλησε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» και εξήγησε αρχικά ότι έφτυσε την τσίχλα του. Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι εκνευρίστηκε με τους μουσικούς του και στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες, όταν δεν γίνονται οι απαραίτητες πρόβες σε ένα πρόγραμμα.

Όπως είπε αρχικά για το περιστατικό: «Έφτυσα την τσίχλα μου. Αυτό έχει γίνει περίπου πριν από έναν μήνα. Η νύχτα είναι πολύ δύσκολη, είναι πολύ δύσκολο να πληρώσουν μουσικούς, γίνονται ελάχιστες πρόβες. Απλά σέβομαι τη μουσική και την υπηρετώ. Την τσίχλα τη μασάμε για τους σιαγώνες μύες. Είδα τον εαυτό μου και νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη για την εικόνα που είδατε και για τον εκνευρισμό μου. Γίνεται συνέχεια αυτό, κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Την ώρα που είμαι τσαντισμένος, η τσίχλα έγινε κομμάτια και με ενοχλούσε».

Αργότερα, ο Βαλάντης ζήτησε συγγνώμη για την εικόνα που παρουσιάστηκε: «Δέχομαι ότι ήταν αγενής η εικόνα, ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό που είδατε» και πρόσθεσε: «Και άλλοι καλλιτέχνες έχουν τσαντιστεί και έχουν φύγει από πίστα. Όταν βρίσκομαι σε έναν χώρο σαν καλλιτέχνης μπορώ να εκφραστώ όπως θέλω εγώ. Μην κρίνετε πια τον καλλιτέχνη.Μην δικάζετε έναν άνθρωπο για μία πράξη».

