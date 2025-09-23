Β' ΕΛΜΕ: Ψήφισμα για το θάνατο της εκπαιδευτικού Σοφίας Τριανταφύλλου

Ψήφισμα για το θάνατο της εκπαιδευτικού Σοφίας Τριανταφύλλου, εξέδωσε η Β' ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Ψήφισμα για το θάνατο της εκπαιδευτικού Σοφίας Τριανταφύλλου, εξέδωσε η Β' ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Σε αυτό αναφέρεται:

Το Δ.Σ. της Β΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτ/νίας μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του πρόωρου θανάτου της εκλεκτής συναδέλφισσας εκπαιδευτικού Κοινωνικών Επιστημών, Σοφίας Τριανταφύλλου αποφάσισε:

1.     Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια όλων μας στην οικογένεια  της.
2.     Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στoν τοπικό τύπο.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Β΄ ΕΛΜΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

 Βαγγέλης Τσούκας                                                        Αντώνης Μίκροβας

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Βοιωτία: Σοκάρει η θεία της 62χρονης – «Άφηνε τη μητέρα της χωρίς νερό και φαγητό, της είχε κλείσει το ψυγείο»

Βοιωτία: Σοκάρει η θεία της 62χρονης – «Άφηνε τη μητέρα της χωρίς νερό και φαγητό, της είχε κλείσει το ψυγείο»

Νέες σοκαριστικές πληροφορίες έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της στη Βοιωτία.

23 Σεπ 2025

Ετικέτες: Β ΕΛΜΕ, ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΨΗΦΙΣΜΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;