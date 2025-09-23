Β' ΕΛΜΕ: Ψήφισμα για το θάνατο της εκπαιδευτικού Σοφίας Τριανταφύλλου
Ψήφισμα για το θάνατο της εκπαιδευτικού Σοφίας Τριανταφύλλου, εξέδωσε η Β' ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας.
Σε αυτό αναφέρεται:
Το Δ.Σ. της Β΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτ/νίας μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του πρόωρου θανάτου της εκλεκτής συναδέλφισσας εκπαιδευτικού Κοινωνικών Επιστημών, Σοφίας Τριανταφύλλου αποφάσισε:
1. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια όλων μας στην οικογένεια της.
2. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στoν τοπικό τύπο.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Β΄ ΕΛΜΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Βαγγέλης Τσούκας Αντώνης Μίκροβας