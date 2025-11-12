Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας: Το ψηφοδέλτιο της Συμμαχίας Καθηγητών

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου θα γίνουν οι εκλογές της Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας για το νέο Δ.Σ. και την ανάδειξη αντιπροσώπων για το ΝΤ ΑΔΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας.

Δύο θα είναι τα εκλογικά κέντρα στο Εντευκτήριο Τρένων στο Αγρίνιο και στο ΕΠΑΛ Αμφιλοχίας.

Το ψηφοδέλτιο της «Συμμαχίας Καθηγητών»

Ασημακόπουλος Γιώργος 6ο ΓΕΛ Αγρινίου

Ασημακούλας Γιώργος Γυμνάσιο Νεάπολης

Βαρέλης Βασίλης Δ/ντης ΓΕΛ Μύτικά

Βασιλάκη Αγγελική 5ο ΓΕΛ Αγρινίου

Γράψας Ιωάννης Δ/ντης ΓΕΛ Βόνιτσας

Δημούσης Νικόλαος Γυμν. Νεάπολης

Καμπουράκη Αργυρώ ΕΝΕΕΓΥΛ Αγρινίου

Κοτρώτσος Ιωάννης ΓΕΛ Βόνιτσας

Κώστας Άγγελος Γυμν. Μοναστηρακίου

Λαμπράκη Θεοδοσία Γυμνάσιο & ΛΤ Φυτειών

Μαραγιάννης Κωνσταντίνος Δ/ντης Γυμνασίου Θέρμου

Μίκροβας Αντώνιος Μουσικό Σχολείο Αγρινίου

Οικονομόπουλου Βασιλική ΓΕΛ Κατούνας

Παπαθανασίου Βασίλειος Δ/ντης 3ου Γυμν. Αγρινίου

Ρεντίφη Ειρήνη ΓΕΛ Θέρμου

Σαλμάς Χριστόφορος 7ο Γυμνάσιο Αγρινίου

Στεργίου Σταυρούλα Αν. Διευθ.ΕΠΑΛ Αμφιλοχίας

Τουφεκούλας Δημήτριος ΕΠΑΛ Μακρυνείας

Τσούκας Ευάγγελος Γυμνάσιο Αμφιλοχίας

Υφαντής Ηλίας(Λίνος) Δ/ντης 6ου ΓΕΛ Αγρινίου

Φουντούλη Δήμητρα ΓΕΛ Παραβόλας

Φούκας Ευάγγελος 3ο Γυμν. Αγρινίου/ ΕΕΕΕΚ Αγρ.

Χαλαστάνης Ηλίας 1ο ΓΕΛ Αγρινίου

Χειμώνα Αθανασία Γυμν.& Λ.Τ Παλαίρου

Κεντρική φώτο αρχείου