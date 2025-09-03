Β' ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά, η υποτίμηση των εκπαιδευτικών συνεχίζεται

Με τα διαχρονικά τους προβλήματα επιστρέφουν οι εκπαιδευτικοί στις σχολικές αίθουσες και η Β' ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της ότι η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει τους ανθρώπους που κρατούν όρθιο το δημόσιο σχολείο.

Η ανακοίνωση που υπογράφουν για το Δ.Σ. της Β΄ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας Βαγγέλης Τσούκας και ο γενικός γραμματέας Αντώνης Μίκροβας:

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων προκλήσεων για την εκπαιδευτική κοινότητα και τη δημόσια εκπαίδευση συνολικά. Ως ΕΛΜΕ, καλωσορίζουμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις μαθήτριες και ευχόμαστε μια δημιουργική και διεκδικητική χρονιά.

Η σχολική χρονιά 2025-2026 βρίσκει τους εκπαιδευτικούς στο ίδιο σημείο: με μισθούς καθηλωμένους για πάνω από 15 χρόνια, αντιμέτωπους με ένα κόστος ζωής που δεν έχει προηγούμενο, και με ένα κράτος που συνεχίζει να κάνει πλάτη στις αγορές, ενώ γυρνά την πλάτη στους ανθρώπους της δημόσιας εκπαίδευσης. Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει έμπρακτα τους ανθρώπους που κρατούν όρθιο το δημόσιο σχολείο, με ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, μονιμοποιήσεις αναπληρωτών και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προχωρά στην εφαρμογή του νέου πειθαρχικού δικαίου για τους δημόσιους υπαλλήλους, το οποίο εισάγει ρυθμίσεις που πλήττουν τον πυρήνα των εργασιακών και δημοκρατικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Με διαδικασίες εξπρές, χωρίς πραγματικά τεκμήρια και με υπέρμετρες εξουσίες σε διοικητικά όργανα, διαμορφώνεται ένα κλίμα φόβου και ελέγχου που αντιστρατεύεται το παιδαγωγικό έργο και την ελεύθερη έκφραση γνώμης.

Καλούμε τους συναδέλφους να είναι σε επαγρύπνηση, ενωμένοι και ενεργοί στους συλλογικούς αγώνες, για να υπερασπιστούμε το δημόσιο σχολείο, τα εργασιακά μας δικαιώματα και την αξιοπρέπειά μας.

Δεν ζητάμε τίποτα λιγότερο από τα αυτονόητα:

• Για μια παιδεία δημόσια, ποιοτική και δημοκρατική.

• Για ένα σχολείο που θα υπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών και της κοινωνίας, όχι των αγορών και των αριθμών

• Αυξήσεις στους βασικούς μισθούς, ΤΩΡΑ, που να καλύπτουν την ακρίβεια και να αντανακλούν τον κοινωνικό και επιστημονικό μας ρόλο.

• Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.

• Ουσιαστικά επιδόματα στέγασης και μετακίνησης για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.