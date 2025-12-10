Β΄ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας: Στηρίζει τον αγώνα των αγροτών, τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα αφορούν ολόκληρη την κοινωνία

Η Β΄ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, εξέδωσε ψήφισμα στο οποίο αναφέρει πως στηρίζει τον αγώνα των αγροτών και στέκεται στο πλευρό τους. Μεταξύ άλλων αναφέρει πως τα τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα αφορούν ολόκληρη την κοινωνία

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Β΄ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας στηρίζει με αποφασιστικότητα τον αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων, που βρίσκονται αντιμέτωποι με συνθήκες που απειλούν ευθέως την επιβίωσή τους. Το εκρηκτικό κόστος παραγωγής, οι εξευτελιστικές τιμές, οι συνεχείς καθυστερήσεις στις πληρωμές και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που άφησε χιλιάδες δικαιούχους απλήρωτους, αποκαλύπτουν βαθιές ευθύνες που δεν μπορούν να κρυφτούν. Ιδιαίτερα σκληρό είναι το χτύπημα στους κτηνοτρόφους από τη σφαγή αιγοπροβάτων λόγω ευλογιάς, χωρίς επαρκή προστασία και χωρίς ουσιαστικές αποζημιώσεις.

Τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα αφορούν ολόκληρη την κοινωνία: η κατάρρευση της παραγωγής πλήττει τη διατροφική ασφάλεια, την περιφερειακή ανάπτυξη και την οικονομία της χώρας. Ο αγώνας των αγροτών είναι αγώνας όλων απέναντι στην ακρίβεια, τη φτωχοποίηση και τις πολιτικές που βάζουν τα συμφέροντα πάνω από τις ανάγκες των ανθρώπων.

Καλούμε την κυβέρνηση:

• να αποδοθούν άμεσα οι ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ,

• να ολοκληρωθούν τώρα οι δίκαιες πληρωμές στους δικαιούχους,

• να αποζημιωθούν στο 100% οι κτηνοτρόφοι για τις απώλειες λόγω ευλογιάς,

• και να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Β΄ ΕΛΜΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Βαγγέλης Τσούκας Δήμητρα Φουντούλη