Β΄ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας: Γενική Συνέλευση και εκλογές διοικητικού συμβουλίου

Σε Γενική Συνέλευση και εκλογές ανάδειξης διοικητικού συμβουλίου προσκαλεί η Β΄ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Σε ανακοίνωση που υπογράφουν ο πρόεδρος, Βαγγέλης Τσούκας και ο γενικός γραμματέας, Αντώνης Μίκροβας αναφέρεται:

Το Δ.Σ. της Β΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας προσκαλεί όλους τους συναδέλφους μόνιμους και αναπληρωτές στην τακτική ετήσια εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 7μμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου και 6ου Γυμνασίου Αγρινίου και στην ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Β΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και αντιπροσώπων για το ΝΤ ΑΔΕΔΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ που θα γίνει την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου σε δύο εκλογικά κέντρα: στο Αγρίνιο, στον Παλαιό σταθμό του τρένου και στην Αμφιλοχία, σε αίθουσα του ΕΠΑΛ Αμφιλοχίας από τις 12:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025: Γ.Σ.

Εκλογή Προεδρείου Συνέλευσης

Έκθεση Ε.Ε. – Οικονομικός Απολογισμός

Εκλογή εφορευτικής επιτροπής

Κριτική στα πεπραγμένα

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025: Ψηφοφορία

Η ψηφοφορία διαρκεί από 12:00 μ.μ. έως 18:00 μ.μ.

Η ετήσια συνδρομή 25 ευρώ. Οι συνάδελφοι που με Υπεύθυνη Δήλωση εντάχθηκαν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών δεν πληρώνουν συνδρομή για να ψηφίσουν, αφού γίνεται μηνιαία κράτηση του ποσού των 2,10 ευρώ για ΟΛΜΕ-ΑΔΕΔΥ-ΕΛΜΕ.

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι από τα 25 ευρώ της συνδρομής κάθε συναδέλφου τα 15 ευρώ αποστέλλονται στην ΟΛΜΕ. Συνάδελφοι, γνωρίζουμε πως η οικονομική κατάσταση των οικογενειών μας γίνεται ολοένα και πιο δυσχερής. Και για την ΕΛΜΕ μας, όμως η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Η παρουσία όλων σας στις εκλογές είναι απαραίτητη για να συνεχίσει η ΕΛΜΕ να υπάρχει και για να σας εκπροσωπεί.

Οι υποψηφιότητες για Δ.Σ. – Ε.Ε. και για το συνέδριο της ΟΛΜΕ θα γίνονται δεκτές στο mail της Β΄ Ε.Λ.Μ.Ε. μέχρι την Δευτέρα 10/11/2025 και ώρα 13:00 μ.μ. Καμιά υποβολή υποψηφιοτήτων δεν θα γίνει δεκτή μετά την παραπάνω ημερομηνία.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τον Σύλλογο Διδασκόντων.