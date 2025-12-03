Β΄ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας: Αντίθετη για την απόφαση συγχώνευσης του 3ου Δημοτικού Αμφιλοχίας

Όχι στη συγχώνευση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας με το 2ο ΔΣ Αμφιλοχίας – Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των μαθητών σε ουσιαστική και ποιοτική εκπαίδευση, αναφέρει η Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας που εκφράζει την αντίθεσή της σε αυτή την απόφαση

Η Β΄ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στην απόφαση συγχώνευσης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας με το 2ο Δημοτικό. Πρόκειται για μια ενέργεια που εντάσσεται στη συνολικότερη πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, η οποία επιδιώκει τη μείωση και το κλείσιμο σχολικών μονάδων, αδιαφορώντας για τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και τις πραγματικές συνθήκες των τοπικών κοινωνιών.

Η συγχώνευση:

• οδηγεί σε υπερσυγκεντρωμένα τμήματα και υποβάθμιση της διδασκαλίας,

• απομακρύνει το σχολείο από τον παιδαγωγικό του ρόλο,

• δυσχεραίνει την καθημερινότητα μαθητών και οικογενειών,

Ο Δήμος Αμφιλοχίας, οι γονείς, οι μαθητές, οι σύλλογοι διδασκόντων και όλα τα εκπαιδευτικά σωματεία να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Όλοι μαζί μπορούμε να σταματήσουμε τη λογική του κλεισίματος σχολικών μονάδων. Διεκδικούμε:

• διατήρηση και ενίσχυση των υπαρχουσών σχολικών δομών,

• δημιουργία και όχι κατάργηση σχολείων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Η παιδεία είναι δικαίωμα όλων και υποχρέωση της πολιτείας. Δεν θα επιτρέψουμε να υποβαθμιστεί.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Β΄ ΕΛΜΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Ο Πρόεδρος

Βαγγέλης Τσούκας

Η Γεν. Γραμματέας

Δήμητρα Φουντούλη