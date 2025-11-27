Τζουμέρκα: Σοβαρή κατολίσθηση στα Άγναντα – Σπίτια στο χείλος του γκρεμού

Σκηνές μεγάλης ανησυχίας καταγράφονται στα Άγναντα Τζουμέρκων, όπου τα ξημερώματα της Πέμπτης (27.11.25) σημειώθηκε σοβαρή κατολίσθηση στον Πάνω Μαχαλά, έπειτα από τις παρατεταμένες και σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Μεγάλος όγκος γης υποχώρησε ξαφνικά, παρασύροντας τμήμα της πλαγιάς κάτω από τις αυλές των σπιτιών και αφήνοντας ολόκληρες κατοικίες κυριολεκτικά μια «ανάσα» από το κενό. Η πλαγιά έχει καταρρεύσει σε βάθος πολλών μέτρων, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνο μέτωπο κατολίσθησης.

Οι κάτοικοι βρίσκονται σε αναστάτωση, καθώς το έδαφος παραμένει εύθραυστο και ο κίνδυνος νέων υποχωρήσεων είναι ορατός. Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ τεχνικά κλιμάκια αναμένεται να εκτιμήσουν την έκταση και τη σοβαρότητα της ζημιάς.

Η κατολίσθηση αποδίδεται στη συνεχή καταπόνηση του υπερκορεσμένου από το νερό εδάφους, το οποίο σε πολλές περιοχές των Τζουμέρκων έχει γίνει ιδιαίτερα ευάλωτο μετά το πρόσφατο κύμα έντονης κακοκαιρίας.

Πηγή: Meteo Hellas