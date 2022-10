Τζούλια Ρόμπερτς: «Η οικογένεια του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ κάλυψε όλα τα έξοδα για τη γέννησή μου»

Όπως δήλωσε η Χολιγουντιανή ηθοποιός, οι γονείς της αντιμετώπιζαν μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, την περίοδο που η μητέρα της ήταν έγκυος σε εκείνη. Όταν χρειάστηκαν λοιπόν, βοήθεια εκείνος που προσφέρθηκε να τους τη δώσει δεν ήταν άλλος από τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.

Ενώ συνομιλούσε με τη Γκέιλ Κινγκ, η σταρ ανέφερε πως οι γονείς της ήταν φίλοι με την οικογένεια Κινγκ, όσο ζούσαν στην Ατλάντα και διοικούσαν μια δραματική σχολή.

Martin Luther King Jr paying for her birth is still a little known fact that sends me https://t.co/wXfibFNGoB

— almost wife like (@turnandstomp) October 22, 2022