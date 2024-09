Σάλος στο τζούντο: Απέβαλαν Σέρβο για 5 μήνες επειδή… έκανε τον σταυρό του στον αγώνα με τον Τσελίδη

Απέβαλαν Σέρβο για 5 μήνες επειδή έκανε τον σταυρό του σε αγώνα τζούντο, συγκεριμένα ο Μαϊντόφ ενημερώθηκε εγγράφως από την παγκόσμια ομοσπονδία

Μια άνευ προηγουμένου απόφαση πήρε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Τζούντο, καθώς επέβαλε 5 μήνες αποκλεισμό στον Σέρβο Νεμάνια Μαϊντόφ, επειδή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι έκανε τον σταυρό του.

Ο Μαϊντόφ ενημερώθηκε εγγράφως από την παγκόσμια ομοσπονδία πως τιμωρείται με πεντάμηνο αποκλεισμό επειδή έκανε τον σταυρό του πριν και μετά το τέλος του αγώνα με τον Τσελίδη για τη φάση των «16», στο Παρίσι.

#BREAKING - Serbian judoka Nemanja Majdov has received a 5-month suspension for making the sign of the cross before his match at the Paris Olympics.

Why do they hate Jesus Christ so much?! pic.twitter.com/Bf72O3IPAZ

