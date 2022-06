Τζορτζ Τσούνης: Διαφήμιση της Ναυπάκτου παρέα με Φαρμάκη!

Μόνο που ήρθε στην Ναύπακτο αυτές τις μέρες και όχι μόνο βρήκε τον Ιερόθεο, τον δήμαρχο κ. Γκίζα και φορείς αλλά έκανε κανονικό… προμόσιον στο πακέτο που διαθέτει η περιοχή, με αιχμή φυσικά το twitter.Οι δύο πιο χαρακτηριστικές αναρτήσεις του είναι δύο: εκείνη που είναι βέβαιο ότι θα φέρει τουρισμό στην Ναύπακτο από το κάστρο όπου κάνει ανοιχτή διαφήμιση γράφοντας “μεγάλη επίσκεψη στο Κάστρο της Ναυπάκτου, με θέα το πανέμορφο ενετικό λιμάνι. Ένα από τα καλύτερα διατηρημένα δείγματα μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής φρουρίου στην Ελλάδα και ένας ακόμη λόγος για να επισκεφτείτε αυτήν την απίστευτη χώρα με τόσο πλούσια ιστορία και αξέχαστη ομορφιά”!

Great visit to the Castle of Nafpaktos, overlooking the beautiful Venetian port. One of the best preserved examples of medieval fortress architecture in Greece and one more reason to visit this incredible country with such a rich history and unforgettable beauty. pic.twitter.com/9i3puDmM7S

