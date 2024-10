Τζορτζ Μπάλντοκ - Κηδεία: «Αναπαύσου εν ειρήνη, θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας», το μήνυμα του Παναθηναϊκού

Σύσσωμη η ομάδα του Παναθηναϊκού στην Αγγλία για το τελευταίο αντίο στον διεθνή ποδοσφαιριστή

Στο Crown Hill Crematorium, στην δυτική πλευρά του Μίλτον Κέινς, πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Τζορτζ Μπάλντοκ, με την οικογένεια του Παναθηναϊκού να βρίσκεται στο πλευρό του 31χρονου αμυντικού στην τελευταία του κατοικία.



Οι γονείς, τα αδέλφια και η σύζυγός του, συντετριμμένοι, στάθηκαν στο πλευρό του στο τελευταίο του ταξίδι, έχοντας κοντά τους φίλους, συγγενείς και συναθλητές που ήρθαν για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους άνθρωπο.

Η τελετή χαρακτηρίστηκε από έντονη συγκίνηση, με λόγια που αγγίζουν την καρδιά. Τα μέλη της οικογένειάς του απευθύνθηκαν στον Τζορτζ μέσα από επικήδειους που εξύμνησαν το ήθος του, τη γλυκύτητα της ψυχής του και τη βαθιά του αφοσίωση στο ποδόσφαιρο, από τα πρώτα του βήματα μέχρι την επαγγελματική του καριέρα. Αναφέρθηκαν στην αγάπη και την εκτίμηση που είχε κερδίσει από όλους, και με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησαν για τη στενή του σχέση με την Ελλάδα.

Ιδιαίτερα συγκινημένοι ήταν οι συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό και την Εθνική, που δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους καθώς αποχαιρετούσαν τον αγαπημένο τους φίλο και συναθλητή. Με δάκρυα στα μάτια, οι συμπαίκτες του μίλησαν για το πάθος του για το άθλημα, την ενέργεια που έφερνε στο γήπεδο και τη φιλία που τόσο γενναιόδωρα χάριζε σε όλους. Η παρουσία τους εκεί, με καρδιές γεμάτες θλίψη, θύμισε σε όλους πόσο αγαπητός ήταν ο Τζορτζ Μπάλντοκ και πόσο μεγάλη είναι η απώλειά του για την ομάδα.

Μέσα από τα social media της ομάδας, το "τριφύλλι" αποχαιρέτησε οριστικά τον πρώην ποδοσφαιριστή του συλλόγου, τονίζοντας ότι θα είναι για πάντα στις καρδιές του "πράσινου" οργανισμού.

«Αναπαύσου εν ειρήνη Τζορτζ Μπάλντοκ, θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας», αναφέρει χαρακτηριστικά το ποστάρισμα του Παναθηναϊκού.

Η κηδεία του ποδοσφαιριστή τελέστηκε 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λονδίνου. Εκεί βρέθηκαν εκτός από συγγενείς και φίλοι, σύσσωμη η ομάδα του Παναθηναϊκού με τον Γιάννη Αλαφούζο, που έφτασαν νωρίς το πρωί με πτήση τσάρτερ. Η αποστολή θα επιστρέψει στην Αθήνα τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Παραβρέθηκαν επίσης συμπαίκτες του από το αγγλικό ποδόσφαιρο, εκπρόσωποι της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και στελέχη της Εθνικής Ελλάδος, ενώ εκεί ήταν κι ο συμπαίκτης του στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα Ντίνος Μαυροπάνος ο οποίος αγωνίζεται στο Λονδίνο με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ.

Γκαγκάτσης για Μπάλντοκ: «Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή»

Λίγες ώρες πριν από την κηδεία του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, είπε το δικό του τελευταίο «αντίο» στον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή. Ο Μάκης Γκαγκάτσης τόνισε πως η μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ θα παραμείνει ζωντανή, με την ΕΠΟ να γνωστοποιεί πως το «παρών» στην κηδεία θα δώσουν ο αναπληρωτής πρόεδρος Νίκος Τζώρτζογλου και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων Παντελής Χατζημαρινάκης και εκ μέρους της Εθνικής Ομάδας ο Βασίλης Τοροσίδης και ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Με αφορμή την κηδεία του Τζορτζ Μπάλντοκ σήμερα στην Αγγλία, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση.

"Σήμερα η Εθνική Ομάδα, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου αποχαιρετούν τον Τζορτζ Μπάλντοκ, που έφυγε απροσδόκητα και πρόωρα από κοντά μας.

Η απουσία και το κενό που αφήνει πίσω του καθιστούν μεγαλύτερο τον πόνο της απώλειας, αλλά η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή και αυτός θα είναι ο σπουδαιότερος φόρος τιμής για την πολύτιμη συμβολή και την αγάπη του για τη γαλανόλευκη φανέλα, για τις οποίες τον τιμούμε και τον ευγνωμονούμε.

Ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του, που χρειάζονται τη στήριξη και τη συμπαράσταση όλων μας.

Καλό ταξίδι…".

Στην τελετή εκ μέρους της Ομοσπονδίας θα παραστούν ο αναπληρωτής πρόεδρος Νίκος Τζώρτζογλου και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων Παντελής Χατζημαρινάκης και εκ μέρους της Εθνικής Ομάδας ο Βασίλης Τοροσίδης και ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης».

Υπέροχη κίνηση της MK Ντονς, έστειλε φανέλα της με το όνομα του Μπάλντοκ στον Παναθηναϊκό

Πέραν των ελληνικών ομάδων που με κάθε τρόπο τίμησαν τη μνήμη του παίκτη του Παναθηναϊκού, η MK Ντονς, στην οποία ο ίδιος αγωνίστηκε απέτισε φόρο τιμής στον πρώην ποδοσφαιριστή της. Οι Άγγλοι απέστειλαν τη φανέλα του Τζορτζ Μπάλντοκ στους Πράσινους, οι οποίοι τη φωτογράφισαν δίπλα από τη δική τους κι έκαναν ένα κοινό post στο Instagram.

«Για τον Τζορτζ. Το ποδοσφαιρικό ταξίδι του Τζορτζ Μπάλντοκ είναι ένα αξιομνημόνευτο και θα γιορτάζεται για πάντα από αυτούς που τον γνώριζαν. Το μεγάλο του ταλέντο, το ήθος του στην δουλειά και το χαμόγελό του δεν θα ξεχαστούν ποτέ στην Αθήνα και το Μίλτον Κέινς» αναφέρει η λεζάντα της δημοσίευσης.

Και ο Έλληνας πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο στην κηδεία

Στην κηδεία θα παραστεί και ο Έλληνας πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο ο κ. Γιάννης Τσαούσης ο οποίος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δήλωσε πως με την παρουσία του θέλει να τιμήσει τη μνήμη του Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή. «Ενός νέου ανθρώπου που ήταν γνωστός και αγαπητός στα στελέχη της Πρεσβείας μας», είπε ο Έλληνας πρέσβης υπογραμμίζοντας πως «ο απροσδόκητος θάνατος του προκάλεσε βαθιά θλίψη όχι μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και στην αγγλική ποδοσφαιρική κοινότητα και ευρύτερα στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο». Παράλληλα τόνισε πως «η εικόνα που είδαμε στις 10 Οκτωβρίου στο Γουέμπλεϊ με τους παίκτες των Εθνικών ομάδων Ελλάδας και Αγγλίας να αποτίουν φόρο τιμής στον Τζορτζ Μπάλντοκ, τηρώντας ενός λεπτού σιγή, και τους φιλάθλους των δύο ομάδων ενωμένους, θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη μας».

