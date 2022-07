Τζόνι Ντεπ: Δεν θα προχωρήσει η δίκη εις βάρος του για ξυλοδαρμό – Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό

Ο Τζόνι Ντεπ δεν θα χρειαστεί να βρεθεί ξανά μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Αν και ο ηθοποιός κατηγορούταν για επίθεση σε μέλος της παραγωγής της ταινίας «City of Lies» το 2017 και η δίκη είχε προγραμματιστεί για τις 25 Ιουλίου, φαίνεται τελικά πως οι δύο πλευρές τα βρήκαν εξωδικαστικά.

https://t.co/oWN36mBO7K Johnny Depp Settles ‘City of Lies’ Assault Suit Ahead of Trial – Hollywood Reporter https://t.co/sbtuLqGuUf

Σύμφωνα με την κατάθεση του Γκρεγκ Μπρουκς, ο Τζόνι Ντεπ τον χτύπησε δύο φορές στα πλευρά, έξω από ξενοδοχείο του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να διακόψουν τα γυρίσματα για πολλή ώρα.

Όπως ισχυρίζεται, όταν ζήτησε στον ηθοποιό να σταματήσει, εκείνος έξαλλος του φώναξε: «Δεν έχεις δικαίωμα να μου πεις τι θα κάνω». Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στην κατάθεσή του ο Μπρους ανέφερε πως ο Τζόνι Ντεπ φαινόταν μεθυσμένος και μύριζε έντονα αλκοόλ.

Johnny Depp is set to be represented by Camille Vasquez for a second time. pic.twitter.com/iFGC8diJIZ

— LADbible (@ladbible) June 15, 2022