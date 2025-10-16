Τζόκερ: Πού παίχτηκε το «χρυσό» δελτίο που κερδίζει 5,7 εκατ. ευρώ

Τη ζωή ενός υπερτυχερού άλλαξε η κληρωτίδα του Τζόκερ στην κλήρωση της Πέμπτης (16.9.25), μοιράζοντας 5,7 εκατομμύρια ευρώ!

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του ΟΠΑΠ ένα (1) τυχερό δελτίο βρέθηκε στην 1η κατηγορία (5+1) κατά τη σημερινή διαλογή της 2976ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ που κερδίζει το ποσό των €5.762.367,64.

Επίσης, είκοσι (20) τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000,00 για κάθε επιτυχία.

Το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 19/10/2025 είναι €1.000.000 τουλάχιστον.

Το τυχερό δελτίο που κερδίζει το μεγάλο ποσό παίχτηκε στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται πως η κληρωτίδα ανέδειξε ως τυχερούς αριθμούς τους: 1, 21, 25, 27, 31 και Τζόκερ το 20.

Πηγή: ieidiseis.gr