Τζόκερ: Πού παίχτηκε το «χρυσό» δελτίο που κερδίζει 5,7 εκατ. ευρώ

Τζόκερ: Πού παίχτηκε το «χρυσό» δελτίο που κερδίζει 5,7 εκατ. ευρώ
Τη ζωή ενός υπερτυχερού άλλαξε η κληρωτίδα του Τζόκερ στην κλήρωση της Πέμπτης (16.9.25), μοιράζοντας 5,7 εκατομμύρια ευρώ!

 

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του ΟΠΑΠ ένα (1) τυχερό δελτίο βρέθηκε στην 1η κατηγορία (5+1) κατά τη σημερινή διαλογή της 2976ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ που κερδίζει το ποσό των €5.762.367,64.

Επίσης, είκοσι (20) τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000,00 για κάθε επιτυχία.

Το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 19/10/2025 είναι €1.000.000 τουλάχιστον.

Το τυχερό δελτίο που κερδίζει το μεγάλο ποσό παίχτηκε στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται πως η κληρωτίδα ανέδειξε ως τυχερούς αριθμούς τους: 1, 21, 25, 27, 31 και Τζόκερ το 20.

Πηγή: ieidiseis.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Κλήρωση Τζόκερ 16/10: Ένα δελτίο «σήκωσε» 5,7 εκατ. ευρώ και ακόμη 20 από 100.000 ευρώ

Κλήρωση Τζόκερ 16/10: Ένα δελτίο «σήκωσε» 5,7 εκατ. ευρώ και ακόμη 20 από 100.000 ευρώ

Μεγάλη κλήρωση απόψε από το τζόκερ και μεγάλα κέρδη για τους παίκτες, με δελτίο να σηκώνει 5,7 εκατ. ευρώ

16 Οκτ 2025

Ετικέτες: κλήρωση, νικητής, τζόκερ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;