Τζόκερ κλήρωση 14/10 Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5,4 εκατ. ευρώ

Δείτε τους αριθμούς που κερδίζουν τα 5,4 εκατ. ευρώ στην αποψινή κλήρωση του τζόκερ.

Μια νέα κλήρωση του τζόκερ μόλις ολοκληρώθηκε και οι αριθμοί που κερδίζουν 5,4 εκατ. ευρώ είναι: 12, 15, 24, 28 και 35. Τζόκερ ο αριθμός 9.

Η φορολογία των κερδών

Η φορολογία εφαρμόζεται στο κέρδος ανά κλήρωση κάθε δελτίου, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα φόρου:

-κέρδος από 0€ έως 100€ - αφορολόγητο

-κέρδος από 100,01€ έως 200€: φόρος κερδών 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)