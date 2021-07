Tζιλ Μπάιντεν: Η αμερικάνικη Vogue την υμνεί, ενώ είχε «κόψει» τελείως τη Μελάνια

Η νέα first lady των ΗΠΑ φωτογραφήθηκε με Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Michael Kors με βασικό αξεσουάρ το χαμόγελό της

Με all time classic λουλουδένιο φόρεμα Oscar de la Renta, κοσμήματα Tiffany & Co και το εγκάρδιο χαμόγελό της, φιγουράρει στο εξώφυλλο της αμερικάνικης Vogue η 70χρονη πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν. Η … βίβλος της μόδας, έσπευσε να την τιμήσει λίγο καιρό μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων της και να εγκωμιάσει την αξιαγάπητη προσωπικότητά της, όταν η προκάτοχός της, η σλοβένα καλλονή Μελάνια Τραμπ είχε «κοπεί» εντελώς από το περιοδικό, αν και περίμενε αντίστοιχο αφιέρωμα για τέσσερα ολόκληρα χρόνια.

Με τίτλο «Μια πρώτη κυρία για όλους μας- A First Lady for All of Us» η Vogue ακολουθεί τη Τζιλ Μπάιντεν στην πολυάσχολη καθημερινότητά της σε πανεπιστήμια και ανθρωπιστικές δράσεις. Γεννημένη στο Νιου Τζέρσει και παντρεμένη εδώ και 44 χρόνια με το νυν πρόεδρο των ΗΠΑ, είναι η πρώτη first lady, η οποία εργάζεται και εκτός του Λευκού Οίκου. Διακεκριμένη εκπαιδευτικός με τον τίτλο Δόκτωρ, παρακινεί όσους γνωρίζει ταξιδεύοντας να την φωνάζουν με το μικρό της όνομα. Oπως δήλωσε στη συνέντευξη του περιοδικού: «Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, ένιωσα πολύ άγχος από τους ανθρώπους. Ήταν φοβισμένοι. Όταν ταξιδεύω στη χώρα τώρα, νιώθω σαν να μπορούν οι άνθρωποι να αναπνέουν ξανά».

Ο Λευκός Οίκος, της είναι οικείος καθώς τα χρόνια που ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ ο σύζυγος της ήταν αντιπρόεδρος και η ίδια δεύτερη κυρία. Μάλιστα θυμάται τα παιδιά των δυο οικογενειών να χαίρονται τους κήπους. Όπως περιγράφει, τα δωμάτια, τα λουλούδια και τα μπαλκόνια είναι πανέμορφα, ενώ σταματάει να μιλάει για να ακούσει τα αγαπημένα της σκυλιά.

Η ξανθιά καθηγήτρια, προφανώς «αποθεώνεται» στο τεύχος του Αυγούστου όπως ξεκαθάρισε η Daily Mail.

Τις φωτεινές, αισιόδοξες φωτογραφίες τράβηξε η διάσημη Άνι Λίμποβιτς (η οποία είχε επίσης φωτογραφίσει τις Μισέλ Ομπάμα και Χίλαρι Κλίντον για τα δικά τους εξώφυλλα στη Vogue) ενώ το συνοδευτικό κείμενο την χαρακτηρίζει «θεά», «ακούραστη» και «αβίαστα δημοφιλή» υπογραμμίζοντας πως «σκορπίζει την χαρά όπου κι αν πηγαίνει».

Η Τζιλ Μπάιντεν δεν ενδιαφέρεται για τις τελευταίες τάσεις της μόδας, ούτε την απασχολεί τόσο η εικόνα της γενικότερα. «Με εκπλήσσει το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα πολλά σχόλια για τα ρούχα μου ή για το γεγονός ότι φοράω λαστιχάκι στα μαλλιά. Απλά μου αρέσει να μαζεύω τα μαλλιά μου», λέει αφοπλιστικά. Η επικεφαλής υπεύθυνη επικοινωνίας της φροντίζει να έχει να διαλέξει κάποια ρούχα γιατί δεν συνεργάζεται με μόνιμο στυλίστα. «Φοράει συχνά Brandon Maxwell και θέλει να υποστηρίζει νέους designers» εξήγησε στη Vogue. «Νομίζω το σημαντικό είναι να «ανεβάζεις» τους γύρω σου» συμπληρώνει η Τζιλ.

Στη Vogue, πέρα από το Oscar de la Renta floral dress με το οποίο πόζαρε στο μπαλκόνι Τρούμαν του Λευκού Οίκου, εμφανίστηκε με διαχρονικά σύνολα Ralph Lauren και Michael Kors είτε εργαζόμενη στον κήπο, είτε ως πολύ τρυφερή σύντροφος του Τζο Μπάιντεν. Το ζευγάρι δεν κρύβει ποτέ την αγάπη του. «Μου λείπει. Είμαι πολύ υπερήφανος για εκείνη, αλλά δεν καταφέρνουμε να είμαστε μαζί όπως παλιά» ήταν το παράπονο που εξέφρασε πρόσφατα δημοσίως εκείνος.

Πηγή: thebest.gr

