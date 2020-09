Τζένη Μπαλατσινού: Φωτογραφίζεται στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Για καλό σκοπό…

Η Τζένη Μπαλατσινού μπορεί να διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της αφού σε λίγους μήνες θα φέρει στον κόσμο το γιο της καρπό του έρωτά της με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, αλλά συνεχίζει δυναμικά να εργάζεται και μάλσιτα ετοιμάζει αρκετά projects τα οποία θα δούμε σε λίγο καιρό ολοκληρωμένα!

Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας που μαζί με τον Βασίλη Κικίλια περιμένουν το αγοράκι τους στο τέλος του Δεκέμβρη, πόζαρε σήμερα στο φωτογραφικό φακό της φωτογράφου Κατερίνας Τσατσάνη και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό!

H φωτογράφιση, έγινε σήμερα 25 Σεπτεμβρίου και ήταν η επιτομή της κομψότητας και του στυλ, με την Τζένη Μπαλατσινού που μπήκε στον 7ο μήνα της κύησής της, να ποζάρει καθισμένη σε μια καρέκλα φορώντας ένα μαύρο μεταξωτό φόρεμα και με τα εντυπωσιακά μακριά πόδια της να κάνουν αίσθηση! Η φωτογράφιση έγινε για φιλανθρωπικό σκοπό και σε λίγο καιρό η Τζένη θα ανακοινώσει όλο το consept του νέου αυτού project

“So happy to be part of the new project of @tsatsani_katerina #inspiration #people #life #quotes” έγραψε η Τζένη κάτω από τις φωτογραφίες της!

