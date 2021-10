Τζέιμς Μάικλ Τάιλερ: Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Γκάνθερ της σειράς «Τα Φιλαράκια»

Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέιμς Μάικλ Τάιλερ, που πρωταγωνίστησε ως Γκάνθερ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Τα Φιλαράκια».

Ο Τάιλερ πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες το πρωί της Κυριακής, ανέφερε ο μάνατζερ του, δηλώνοντας παράλληλα «Αν τον γνωρίζατε μια φορά, τον κάνατε φίλο για μια ζωή».

Ο ηθοποιός διαγνώστηκε με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη το 2018, ο οποίος αργότερα εξαπλώθηκε στα οστά του.

Ο Γκάνθερ έγινε ένας από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της σειράς «Friends», διευθύνοντας το καφέ «Central Perk» εκεί όπου και οι έξι βασικοί χαρακτήρες περνούσαν τον περισσότερο χρόνο τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της 10ης επιτυχημένης αμερικανικής τηλεοπτικής κωμωδίας, ο Γκάνθερ λάτρευε την Ρέιτσελ που υποδυόταν η Τζένιφερ Άνιστον.

«Η Warner Bros. Television θρηνεί την απώλεια του Τζέιμς Μάικλ Τάιλερ, ενός αγαπημένου ηθοποιού και αναπόσπαστο μέρος της οικογένειας των ΦΙΛΩΝ μας. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους, τους συναδέλφους και τους θαυμαστές του», ήταν η ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της σειράς στο Twitter.

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz

«Ο κόσμος τον γνώριζε ως Gunther (ο έβδομος φίλος)… αλλά τα αγαπημένα του πρόσωπα τον γνώριζαν ως ηθοποιό, μουσικό, άνθρωπο που είχε την αυτεπίγνωση του καρκίνου με τον οποίο έδινε μάχη και αγαπημένο σύζυγο», είπε ο μάνατζερ του.

Ο Τζέιμς Μάικλ Τάιλερ είχε ανακοινώσει ότι έπασχε από καρκίνο στον προστάτη και είχε δηλώσει στον Craig Melvin του TODAY ότι η διάγνωση καθυστέρησε, η ασθένεια προχώρησε και σε άλλα μέρη του σώματος και ο ίδιος υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία. Στη συνέντευξή του εμφανίστηκε πολύ συνειδητοποιημένος, με τις ευχές χιλιάδων οπαδών του να τον συνοδεύουν. «Διαγνώστηκα με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη, ο οποίος είχε εξαπλωθεί στα οστά μου. Αντιμετωπίζω αυτήν τη διάγνωση σχεδόν τα τελευταία τρία χρόνια… Είναι στο στάδιο 4 (τώρα). Καρκίνος στο τελικό στάδιο. Άρα ξέρετε, πιθανότατα θα με νικήσει».

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc

— TODAY (@TODAYshow) June 21, 2021