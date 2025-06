Τζεφ Μπέζος - Λόρεν Σάντσεζ: Γάμος - υπερπαραγωγή στο νησί Σαν Τζόρτζιο Ματζόρε της Βενετίας

Το νυφικό της είχε κορσέ στη μέση, ζιβάγκο και κουμπιά που έφταναν από τον λαιμό μέχρι το πάτωμα, καταλήγοντας σε μια φούστα σε γραμμή γοργόνας.

Η 55χρονη Σάντσεζ είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε σινιόν, αφήνοντας μερικές τούφες να πλαισιώνουν το πρόσωπό της κάτω από ένα λιτό πέπλο.

Σύμφωνα με τη Vogue, φόρεσε επίσης σκουλαρίκια Dolce & Gabbana Alta Gioielleria Miracolo, με τέσσερα διαμάντια κομμένα από μία μόνο πέτρα και τοποθετημένα σε λευκό χρυσό, ως το «κάτι δανεικό» της.

Η γαμήλια τελετή ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 21:00, στο νησί Σαν Τζόρτζιο Ματζόρε, της Βενετίας, το οποίο γέμισε με λαμπερούς καλεσμένους. Προηγουμένως, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Τζεφ Μπέζος και τη Λόρεν Σάντσεζ, καθώς αναχωρούσαν από το ξενοδοχείο πέντε αστέρων Aman Venice.

Έχοντας ήδη παντρευτεί σε πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ, ο 61χρονος Μπέζος και η 55χρονη Σάντσεζ αντάλλαξαν γαμήλιους όρκους στη νήσο Σαν Τζόρτζιο Ματζιόρε, με την τελετή να συνοδεύει με τη φωνή του ο Ματέο Μποτσέλι, γιος του διάσημου τενόρου Αντρέα Μποτσέλι, πριν από μία φαντασμαγορική δεξίωση το Σάββατο, όπου αναμένεται να τραγουδήσουν η Λέιντι Γκάγκα και ο Έλτον Τζον.

Η σημερινή γαμήλια τελετή είναι το αποκορύφωμα ενός τριημέρου εορταστικών εκδηλώσεων, μεταξύ γιοτ και VIP καλεσμένων, σε μια Βενετία διχασμένη για τον αντίκτυπο που θα έχει αυτός ο γάμος στην εικόνα της πόλης.

Η Σάντσεζ αναχωρώντας για το νησί Σαν Τζόρτζιο Ματζιόρε έκανε μια κομψή εμφάνιση φορώντας ένα μαντήλι στο κεφάλι εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 1960 και μαύρα γυαλιά ηλίου, σε ένα λουκ με «αέρα» παλιού Χόλιγουντ. Τα κοσμήματά της έκλεψαν επίσης τις εντυπώσεις. Πριν αναχωρήσει, η 55χρονη Αμερικανίδα δεν παρέλειψε να στείλει ένα φιλί στους φωτογράφους που την περίμεναν.

Περίπου μία ώρα νωρίτερα αναχώρησε από το ξενοδοχείο ο Τζεφ Μπέζος, συνοδευόμενος από έναν στολίσκο δέκα σκαφών με παπαράτσι. Ντυμένος με μαύρο του σμόκιν, χαμογέλασε και χαιρέτησε τον κόσμο καθώς κατευθυνόταν προς το νησί Σαν Τζόρτζιο Ματζόρε.

Στα 28,4 εκατ. ευρώ το κόστος των εορτασμών

Το υπουργείο Τουρισμού, σε μία έκθεση σήμερα, υπολόγισε τις άμεσες δαπάνες που πραγματοποιούν ο Τζεφ Μπέζος και η μέλλουσα σύζυγός του σε 28,4 εκατομμύρια ευρώ για αυτές τις εκδηλώσεις, που έχουν συναρπάσει τα ιταλικά ΜΜΕ.

Είπε, επίσης, πως αναμένει «έμμεσα κέρδη» ύψους 17,6 εκατομμυρίων ευρώ, ιδίως μέσω των υπηρεσιών μεταφοράς, κυρίως, όμως, αναμένει τουλάχιστον 895 εκατομμύρια ευρώ από τα τουριστικά έσοδα στο μέλλον λόγω της «μιντιακής προβολής» του γεγονότος, προειδοποιώντας εντούτοις πως αυτό το ποσό «απαιτεί μια εμπειρική επαλήθευση».

Παρότι η αποψινή βραδιά θεωρείται το κορυφαίο γεγονός του τριήμερου, δεν είναι σαφές πότε –ή αν ήδη– το ζευγάρι έχει τελέσει νομικά τον γάμο του. Εκπρόσωπος του δημαρχείου της Βενετίας δήλωσε στο CNN την Πέμπτη 26 Ιουνίου ότι δεν έχει κατατεθεί επίσημο αίτημα από την πλευρά του Μπέζος και της Σάντσεζ.

Μεταξύ των διασήμων που έφτασαν νωρίτερα στην Ιταλία για να παραστούν στον γάμο ήταν η Κιμ Καρντάσιαν, η Όπρα Γουίνφρεϊ και ο Ορλάντο Μπλουμ. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε πριν από δύο χρόνια, πάνω στο πολυτελές γιοτ αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων που διαθέτει ο Μπέζος.

Θύελλα αντιδράσεων στη Βενετία για τον γάμο

Περίπου 100.000 τουρίστες διαμένουν στην πόλη κατά τη διάρκεια της περιόδου τουριστικής αιχμής, στους οποίους προστίθενται δεκάδες χιλιάδες ημερήσιοι τουρίστες κι ενώ ο αριθμός των μονίμων κατοίκων βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση.

"Venice is not for sale": Bezos-Sanchez wedding sparks protests.



"The upcoming wedding of Amazon owner Jeff Bezos and his fiancé Lauren Sanchez in Venice has triggered protests in the Italian canal city ahead of the lavish event.

Video footage released by the 'No Space For… pic.twitter.com/1qXOlQRu8z

— Robin Monotti (@robinmonotti) June 16, 2025