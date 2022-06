Τζ, Τσούνης: Το πιο σπουδαίο μάθημα που έμαθα από τον πατέρα μου ήταν να μην ξεχάσω τις ρίζες μου (video)

Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι βλέπει τον Πλάτανο ως το πιο όμορφο χωριό και μοιράστηκε αναμνήσεις του από τις επισκέψεις του όταν ήταν παιδί.

Wonderful to return to my roots, to the village of Platanos where my parents were born and I have so many dear memories. I’m grateful to my parents who taught me to never forget my roots and the Hellenic ideals of καλοσύνη, αγάπη and φιλότιμο. 🇺🇸🇬🇷 pic.twitter.com/ksGUqMIWMe

— George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) June 3, 2022