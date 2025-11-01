Τυπική η μεταφορά των εργαζόμενων της Πολεοδομίας Αγρινίου για να μην τους «αρπάξει» το Κτηματολόγιο

Αυτή την απάντηση έδωσε ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, στο σχετικό ερώτημα που έθεσε ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Καψάλης από την πλευρά της μείζονος αντιπολίτευσης. Ο δήμαρχος ανέφερε ότι ενημέρωσε τόσο το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας όσο και τους εργαζόμενους της υπηρεσίας για την ενέργεια αυτή εξηγώντας πως είναι μία τύποις μετακίνηση, προκειμένου αν προχωρήσει το κυβερνητικό σχέδιο να μην πάρουν τους εργαζόμενους της Πολεοδομίας και τους μεταφέρουν στο Κτηματολογικό Γραφείο. Οι εν λόγω υπάλληλοι πάντως ο δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι και μετά από αυτήν την τυπική τους μετακίνηση παραμένουν στην Πολεοδομία και συνεχίζουν να ασχολούνται με τα καθήκοντα που είχαν και πριν.

Μάλιστα ο Γιώργος Παπαναστασίου ανέφερε ότι ο δήμος Αγρίνιου διαθέτει μία πολύ καλή αναλογία στην κρίσιμη ειδικότητα των μηχανικών ανάμεσα στις Τεχνικές Υπηρεσίες και την Πολεοδομία, λέγοντας χαρακτηριστικά πως στο Αγρίνιο η αναλογία αυτή είναι ένας προς έναν, όταν σε άλλους δήμους οι μηχανικοί των τεχνικών υπηρεσιών υπερέχουν αρκετά.

