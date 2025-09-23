Τυφώνας Ραγκάσα: Το καταστροφικό πέρασμα από Φιλιππίνες - Αδειάζουν τα σούπερ μάρκετ στο Χονγκ Κονγκ

Ένας υπερτυφώνας με το όνομα Ραγκάσα, φέρνει εικόνες καταστροφής στο πέρασμά του από την νοτιοανατολική και ανατολική Ασία, με τις Φιλιππίνες να έχουν ήδη δει τα «δόντια» του και το Χονγκ Κονγκ να έχει «κλείσει» εν όψει των φαινομένων.

Σήμερα Τρίτη 23.09.2025, το Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για τον ισχυρότερο τροπικό υπερτυφώνα στον κόσμο για φέτος με τις αρχές να καλούν τον κόσμο να μείνουν στα σπίτια τους.

Τα περισσότερα επιβατικά αεροπορικά δρομολόγια αναμένεται να βρίσκονται σε αναστολή έως την Πέμπτη και εικόνες άδειων σούπερ μάρκετ κάνουν τον γύρο του διαδικτύου με τους κατοίκους να τρέχουν πανικόβλητοι να πάρουν είδη πρώτης ανάγκης.

Aksi panic buying atau pembelian barang dalam jumlah besar dilakukan oleh Warga Hong Kong di sejumlah supermarket Hong Kong, China pada Senin (22/9/2025). Mi instan merek Indomi asal Indonesia menjadi salah satu produk yang paling banyak diborong untuk antisipasi dari badai Topan… pic.twitter.com/TEHvV7cs4R — The Opinion of Generations (@theogidn) September 23, 2025

Παράθυρα σπιτιών και επιχειρήσεων σφραγίστηκαν με ταινίες, με την ελπίδα να μειωθεί ο κίνδυνος από θραύσματα γυαλιών.

Ο Ραγκάσα, με ανέμους που φτάνουν τα 220 χλμ/ώρα, αποτελεί «σοβαρή απειλή για τις ακτές της Γκουανγκντόνγκ», δήλωσε το Παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ, αναφερόμενο στην επαρχία της Κίνας που συνορεύει με την πόλη.

Ο κυκλώνας θα διατηρήσει την ένταξη υπερτυφώνα πλησιάζοντας την ακτή της Γκουανγκντόνγκ και θα επηρεάσει το Χονγκ Κονγκ, την ηπειρωτική Κίνα και την Ταϊβάν, μετά το πέρασμά του από τις βόρειες Φιλιππίνες τη Δευτέρα 22.09.2025.

Οι αρχές της Γκουανγκντόνγκ απομάκρυναν περισσότερους από 770.000 κατοίκους, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναμένεται να μετακινηθούν συνολικά την Τρίτη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV.

Ο καιρός αναμένεται να χειροτερεύσει ραγδαία το βράδυ της Τρίτης, και το παρατηρητήριο ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει αν θα εκδώσει ακόμη υψηλότερη προειδοποίηση αργότερα ή το πρωί της Τετάρτης.

Πολύ ισχυροί άνεμοι και καταρρακτώδεις βροχές αναμένονται την Τετάρτη, με σημαντική θαλάσσια καταιγίδα και άνοδο της στάθμης της θάλασσας στην πυκνοκατοικημένη πόλη.

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι η άνοδος της θάλασσας θα είναι παρόμοια με εκείνη που σημειώθηκε κατά τον Τυφώνα Χάτο το 2017 και τον Τυφώνα Μανγκούτ το 2018, οι οποίοι προκάλεσαν ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων.

6 hour Super Typhoon Ragasa satellite imagery to 4pm HKT. pic.twitter.com/c6BmdvP7yv

— Aaron Busch (@tripperhead) September 23, 2025

Η στάθμη του νερού αναμένεται να ανέβει περίπου δύο μέτρα κατά μήκος των ακτών του Χονγκ Κονγκ, ενώ σε ορισμένες περιοχές θα μπορούσε να φτάσει τα τέσσερα με πέντε μέτρα με τους κατοίκους να καλούνται να λάβουν τις κατάλληλες προφυλάξεις.

Οι τοπικές αρχές μοίρασαν σακιά με άμμο για την ενίσχυση σπιτιών σε χαμηλά σημεία, ενώ πολλοί κάτοικοι αποθήκευσαν είδη πρώτης ανάγκης.

μεταφορές συνεχίστηκαν για δεύτερη ημέρα, με 273 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί.

Προβλήματα σε Ταιβάν και Φιλιππίνες

Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από χωριά στα βόρεια των Φιλιππίνων και σχολεία και γραφεία έκλεισαν τη Δευτέρα 22.09.2025, στο αρχιπέλαγος και τη γειτονική Ταϊβάν, με το πέρασμα του Ραγκάσα να προκαλεί πλημμύρες και κατολισθήσεις την ώρα που κινείται προς τη νοτιοανατολική Κίνα.

Ο Υπερτυφώνας Ραγκάσα κινείται με ακραία ένταση μέσα από το Στενό Μπασί, ανάμεσα στην Ταϊβάν και τα νησιά Μπατάνες των Φιλιππίνων.

Ένας αστροναύτης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό κατέγραψε από το διάστημα τη μαζική εικόνα του «ματιού» του Ραγκάσα και εξέφρασε την ανησυχία του για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο έδαφος, στην πορεία του τυφώνα.

The International Space Station just flew right over the eye of Super Typhoon Ragasa. Spectacular view from space. pic.twitter.com/vuRiySmkUD — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 22, 2025

Ο Ragasa, είναι ο 14ος τυφώνας που πλήττει την χώρα και δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε όλη τη χώρα την Κυριακή κατά της διαφθοράς στην κυβέρνηση, η οποία κατηγορείται για τη σοβαρή έλλειψη υποδομών ελέγχου των πλημμυρών.

