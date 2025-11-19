Τσεφαλού: Η γραφική πόλη της Σικελίας που δρύθηκε στην αρχαιότητα από Έλληνες

Στην ειδυλλιακή, γραφική, ρομαντική Σικελία, ανάμεσα στα κρυστάλλινα νερά της Τυρρηνικής και τους ψηλούς λόφους ενός σκληρού, βραχώδους τοπίου, βρίσκεται η μικρή πόλη Τσεφαλού.

Η πόλη ιδρύθηκε κατά την αρχαιότητα από Έλληνες αποίκους και προφανώς πήρε το όνομά της από τη θέση της σε επιβλητικό και απόκρημνο βράχο, που εξέχει από την ακτογραμμή.

Ένας πραγματικά πολύ παλιός τόπος του οποίου η ίδρυση πηγαίνει πίσω στα αρχαία χρόνια, σύμφωνα με σημαντικά ευρήματα που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή.

Οι Ιταλοί την λατρεύουν θεωρώντας την έναν από τους ομορφότερους καλοκαιρινούς προορισμούς της χώρας τους, ενώ όλο και περισσότεροι επισκέπτες που ταξιδεύουν στη Σικελία, ανακαλύπτουν κάθε χρόνο τις υπέροχες παραλίες της.

Αυτός είναι, άλλωστε, ο λόγος που το Τσεφαλού πλημμυρίζει απ’ άκρη σε άκρη με κόσμο -ειδικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο- αλλά ακόμα κι έτσι, παραμένει ένας γαλήνιος, χαλαρωτικός προορισμός δίπλα στο νερό.

Μόλις 1 ώρα και 15 λεπτά από το Παλέρμο εδώ, μέσα σε στενά σοκάκια και ανάμεσα σε παμπάλαιες εκκλησίες και παραδοσιακά καταστήματα, θα εξερευνήσετε την πιο αυθεντική πλευρά της Σικελίας, ενός νησιού με μοναδική, εξαιρετικά αναγνωρίσιμη ταυτότητα, που, όμως, θα φέρνει πάντα στο νου μας κάτι από τις δικές μας, ελληνικές, καλοκαιρινές διακοπές.

Above View