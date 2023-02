Τσαβούσογλου: Μετά το σεισμό ανοίξαμε νέα σελίδα με την Ελλάδα

Ο κ. Τσαβούσογλου εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Ισραήλ για τη στήριξη που προσέφερε. Ωστόσο ειδική αναφορά έκανε και στην Ελλάδα.

«Με τον σεισμό ανοίξαμε μια νέα σελίδα με την Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Η αλλαγή σελίδας στις σχέσεις των δύο χωρών ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες, αρχικά με την αποστολή της ΕΜΑΚ, για να συνδράμει στις προσπάθειες διάσωσης μέσα από τα συντρίμμια, τόνων ανθρωπιστικού υλικού, αλλά και την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Αντιόχεια, προχθές Κυριακή.

Η επίσκεψη του κ. Δένδια ήταν αυτή που έβαλε ξανά στις ράγες τη «διπλωματία των σεισμών» ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ήδη, από το αεροδρόμιο, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών είχαν θερμό εναγκαλισμό, ενώ στις δηλώσεις τους έδειξαν ότι Αθήνα και Άγκυρα είναι ενδεχομένως πρόθυμες να περάσουν σε μια νέα φάση των διμερών σχέσεων. «Δεν πρέπει να περιμένουμε ένα σεισμό για να βελτιώσουμε τις μεταξύ μας σχέσεις» είχε δηλώσει ο κ. Τσαβούσογλου.

«Ευχαρίστησα τον Νίκο Δένδια, υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, για την υποστήριξη και την αλληλεγγύη του ελληνικού κράτους και του ελληνικού λαού μετά τον καταστροφικό σεισμό. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που προσέφεραν βοήθεια στην Τουρκία. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ένας γείτονας που τείνει χείρα βοηθείας, είναι ένας πραγματικός γείτονας», είχε γράψει στο twitter ο κ. Τσαβούσογλου.

