Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία λόγια του «μάρτυρα του MAGA» πριν πέσει νεκρός από σφαίρα – Παραμένει άφαντος ο δράστης

Άφαντος παραμένει ο δράστης των πυροβολισμών που έπεσαν την Τετάρτη (10.09.2025) στη Γιούτα των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να πεθάνει ο Τσάρλι Κερκ, ο συντηρητικός, ακτιβιστής και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό πως ο Τσάρλι Κερκ τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμό που δέχθηκε στον λαιμό, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο πανεπιστήμιο της πολιτείας των ΗΠΑ, influencers και μεγάλα ονόματα του κινήματος MAGA («Make America Great Again»), τον χαρακτήρισαν «μάρτυρα» που έπεσε υπερασπιζόμενος τις συντηρητικές και χριστιανικές αξίες.

Μετά τη σύγχυση που επικράτησε αρχικά, έγινε σαφές πως ο δράστης δεν έχει συλληφθεί. Ο «ύποπτος» που είχε τεθεί υπό κράτηση αφέθηκε ελεύθερος και η έρευνα συνεχίζεται. Δεν έχει αναφερθεί κανένα πιθανό κίνητρο για τον φόνο. Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης στη Γιούτα (δυτικά) Σπένσερ Κοξ πάντως δεν έχει καμιά αμφιβολία: επρόκειτο για «πολιτική δολοφονία».

Σε πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα social media, λίγα δευτερόλεπτα πριν τον πυροβολισμό, φαίνεται ο Τσάρλι Κερκ να μιλάει στο κοινό του. Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως εκείνη τη στιγμή είχε συνομιλία με έναν άνθρωπο από το κοινό για τα περιστατικά μαζικών πυροβολισμών στις ΗΠΑ.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

⚠️ Charlie Kirk was shot during his Utah event. Chaos broke out as the crowd ran for safety. Authorities are still investigating. Violence should never be the answer. pic.twitter.com/41jxSBpDYa — John W James III (@John_W_James3rd) September 11, 2025

«Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;», ακούγεται να ρωτάει άτομο από το κοινό με τον ίδιο να απαντάει: «πολλοί».

Τότε ο ίδιος άνθρωπος είπε στον ακτιβιστή πως ήταν μόλις 5, και ο Κερκ τον ρώτησε «μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;». Αυτές ήταν και οι τελευταίες λέξεις του.

Βίντεο στα social media δείχνει μία μαύρη φιγούρα σε ταράτσα, αρκετά κοντά στο σημείο όπου πέθανε ο Τσάρλι Κερκ. Χρήστες στα social media αλλά και τοπικά μέσα αναφέρουν πως υπάρχει περίπτωση να είναι ο δράστης. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Footage shows someone on the roof where AP says the shooter was during Charlie Kirk’s shooting. pic.twitter.com/U8uXlKOxQ5 — Jim clancy (@f61e05dfbf9341b) September 11, 2025

Πώς σκοτώθηκε εν ψυχρώ ο Τσάρλι Κερκ

Γεννημένος σε προάστιο στο Σικάγο, πιστός χριστιανός, υποστηρικτής της οπλοφορίας, ο ίνφλουενσερ της δεξιάς, πατέρας 2 παιδιών, πιστωνόταν από τον Ντόναλντ Τραμπ σημαντικό μερίδιο της νίκης του διότι κινητοποίησε νέους υπέρ του.

Οπαδός της παραδοσιακής μορφής της οικογένειας και των σχέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, υπήρξε πέρυσι καίριος αναμεταδότης της ιδεολογίας του Ντόναλντ Τραμπ στους νεαρούς άνδρες ψηφοφόρους.

Κι ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ τον χαρακτήρισε μέσω Truth Social «μάρτυρα», αποδίδοντας με τη σειρά του την ευθύνη για τον φόνο του νεαρού στη ρητορική της «ριζοσπαστικής αριστεράς» και διαμηνύοντας πως η κυβέρνησή του «θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν» χθες βράδυ.

Ο Τσάρλι Κερκ, φορώντας χθες ένα απλό λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία») και σκουρόχρωμο παντελόνι, καθισμένος σε καρέκλα κάτω από λευκή σκηνή με τα μπλε και κόκκινα χρώματα της περιοδείας του «American comeback», απαντούσε σε ερωτήσεις κοινού που είχε συγκεντρωθεί σε εξωτερικό χώρο.

Η εκπυρσοκρότηση ακούστηκε τη στιγμή που ο Τσάρλι Κερκ απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές δολοφονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφόρησαν αστραπιαία στα social media.

Ο άνδρας στον οποίο είχε πιστώσει την κινητοποίηση της νεολαίας υπέρ του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεάθηκε να προσπαθεί να πιάσει τον σβέρκο του, κατέρρευσε, αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του.

Ακούστηκαν κραυγές πανικού. Βαριά τραυματισμένος, ο 31χρονος πόντκαστερ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από σωματοφύλακές του.

«Όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός, οι πάντες έπεσαν κάτω κι άρχισαν να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις ουρλιάζοντας και κραυγάζοντας», ανέφερε ο κ. Τσίφιτς.

«Ο Τσάρλι Κερκ έπεσε σαν μάρτυρας»

«Το κίνημα που ίδρυσε ο Τσάρλι Κερκ δεν θα σταματήσει ποτέ», διαβεβαίωσε ο Τζακ Ποσόμπιεκ, άλλος influencer της άκρας δεξιάς, σε συζήτησή του με τον Στιβ Μπάνον, άλλοτε κορυφαίο σύμβουλο του Λευκού Οίκου, μορφή του υπερσυντηρητικού χώρου.

«Πρέπει να δείξουμε ατσάλινη θέληση. Ο Τσάρλι Κερκ έπεσε στο μέτωπο», ανέφερε ο τελευταίος στο Real America’s Voice, δίκτυο στο οποίο νεαρός παρουσίαζε εκπομπή.

«Άναψε σπίρτο στην Αμερική και νομίζω πως η αμερικανική δεξιά, πάνω απ’ όλα η νεολαία, δεν θα το ανεχτεί αυτό», ανέφερε ο Ματ Μπόιλ, αντιπρόσωπος του ακροδεξιού ιστότοπου Breitbart News.

«Ο Τσάρλι Κερκ είναι Αμερικανός μάρτυρας», έγραψε στο X ο Μπένι Τζόνσον, άλλος πόντκαστερ που παρακολουθούν πολλοί ακόλουθοι του Ντόναλντ Τραμπ.

Ίδια φρασεολογία χρησιμοποίησε ο Κέβιν Ρόμπερτς, πρόεδρος του Heritage Foundation, υπερσυντηρητικού κέντρου μελετών οι ιδέες του οποίου επαναλαμβάνονται συχνά από τα προεδρικά χείλη.

«Το μαρτύριό του (ο θάνατός του) πρέπει να γίνουν σημείο καμπής για τη χώρα μας», τόνισε σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λογοπαίγνιο με τον τίτλο του κινήματος νεολαίας του οποίου υπήρξε συνιδρυτής ο θανών, Turning Point USA («σημείο καμπής»).

«Υπεύθυνη η αριστερά»

Ο Τσάρλι Κερκ «έπεσε μάρτυρας. Πολλοί θα σηκωθούν για να τον αντικαταστήσουν», προεξόφλησε ο Τζόναθαν Λούκροι, άλλοτε επαγγελματίας παίκτης του μπέιζμπολ, φλογερός οπαδός του προέδρου Τραμπ.

Οι πιο σκληροπυρηνικοί δεν περίμεναν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για να υποδείξουν πως ευθύνεται «η αριστερά». Παρότι πολλά στελέχη των δημοκρατικών πολύ γρήγορα και χωρίς περιστροφές καταδίκασαν την επίθεση.

«Η αριστερά δεν μπόρεσε να τον νικήσει στον διάλογο και τώρα τον σκότωσε», υποστήριξε ο Κλέι Τράβις, παρουσιαστής και σχολιαστής δημοφιλής στους τραμπιστές.

«Η αριστερά είναι το κόμμα του φόνου», έγραψε ο Ίλον Μασκ στο X.

«Η αριστερά προκαλεί τη βία», είναι «δαιμονική», «αυτοί είναι οι ένοχοι», αποφάνθηκε και ο ευαγγελικός πάστορας Μαρκ Ντρίσκολ μέσω της ίδιας πλατφόρμας.

Η πολιτική βία είναι «χαραγμένη στον πολιτικό κώδικα των προοδευτικών», κατά τον Ντέιβ Ρούμπιν, πόντκαστερ της άκρας δεξιάς.

«Δεν είμαστε ριζοσπαστικοί τύποι. Αλλά αν νομίζετε πως θα φιμώσετε το κίνημα, σας περιμένει άσχημο ξύπνημα», διεμήνυσε ο Γκρεγκ Γκάτφελντ, παρουσιαστής του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

Η βουλεύτρια Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, της προοδευτικής πτέρυγας των δημοκρατικών, εκτίμησε πως η δολοφονία θα μπορούσε να προκαλέσει κύμα «χάους και πολιτικής βίας».

