Τσάρλι Κερκ: Στο κυνήγι του δολοφόνου του - To βίντεο της διαφυγής του και οι φωτογραφίες με τις οποίες τον ψάχνει το FBI

Κυνήγι από τις αμερικανικές αρχές ασφαλείας για τον άνδρα που σκότωσε τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ το απόγευμα της Τετάρτης, απευθύνοντας παράλληλα νέα έκκληση σε όποιον έχει κάποια πληροφορία να εμφανιστεί για να την δώσει.

Λίγη ώρα μετά τις τέσσερις νέες φωτογραφίες στις οποίες έχει καταγραφεί ο δολοφόνος του Κερκ, οι αρχές έδωσαν και ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο οποίο έχει καταγραφεί η στιγμή της διαφυγής του καταζητούμενου εκτελεστή λίγα δευτερόλεπτα αφού πυροβόλησε με το όπλο που είχε.

Στο βίντεο, όπως εξήγησε ο επικεφαλής της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον, φαίνεται ο άνδρας να τρέχει στην ταράτσα του κτηρίου από το οποίο άνοιξε πυρ, να πηδάει από σχετικά μεγάλο ύψος, να διασχίζει έναν δρόμο και να καταλήγει σε μια δασώδη περιοχή στην οποία βρέθηκε και το όπλο που χρησιμοποίησε.

🚨#BREAKING: Officials have released brand-new, unseen footage showing the Charlie Kirk shooter suspect fleeing after opening fire from the roof of Utah Valley University, before dropping down and running from the scene. The FBI says it has already received more than 7,000 tips. pic.twitter.com/DzuwgcMnTE — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 12, 2025

Σε άλλο βίντεο που δημοσιοποίησε η ιστοσελίδα ΤΜΖ φαίνεται ο άνδρας που ψάχνει το FBI, αρχικά να περπατάει στη γειτονιά Όρεμ της Γιούτα και να κατευθύνεται προς το πανεπιστήμιο στο οποίο θα εκφωνούσε την ομιλία του ο Κερκ και στη συνέχεια να ακολουθεί την ίδια διαδρομή για να διαφύγει

TMZ has managed to obtain security camera footage showing the FBI’s “person of interest” in yesterday’s shooting of conservative personality and commentator Charlie Kirk at Utah Valley University, walking through a neighborhood in Orem, Utah towards the school prior to the… pic.twitter.com/sgG27Ed2o0 — OSINTdefender (@sentdefender) September 11, 2025

Οι τέσσερις νέες φωτογραφίες του υπόπτου για τη δολοφονία του Κερκ είναι πιο κοντινές, αλλά το καπελάκι τζόκεϊ και τα μαύρα γυαλιά του νεαρού κρύβουν τα χαρακτηριστικά του. Φαίνονται πάντως καθαρά τα ρούχα και τα παπούτσια του, αλλά και το σακίδιο που φορούσε στην πλάτη.

We're releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx

— Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025

Οι αρχές έχουν καταφέρει να εντοπίσουν ένα αποτύπωμα αριστερού χεριού και ενός παπουτσιού «τα οποία ο ύποπτος άφησε φεύγοντας από την ταράτσα του κτηρίου».

Ο Μέισον είπε, επίσης, ότι «πιστεύουμε ότι ο ύποπτος φορούσε αθλητικά παπούτσια Converse. Φαίνεται να υπάρχει κάποιο λευκό χρώμα στις σόλες αυτών των αθλητικών παπουτσιών Converse – όλα αυτά είναι αναγνωρίσιμα στοιχεία που αναζητούμε».

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ δήλωσε ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς τη βοήθεια του κοινού αυτή τη στιγμή». Όπως ανακοίνωσε οι πολίτες έχουν δώσει περισσότερες από 7.000 πληροφορίες και στοιχεία, ένας αριθμός που δεν έχει επαναληφθεί μετά τη βομβιστική επίθεση στον μαραθώνιο της Βοστώνης.

«Χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερη βοήθεια. Οποιαδήποτε βίντεο ή φωτογραφίες έχετε... πρέπει να υποβληθούν στη γραμμή πληροφοριών ψηφιακών μέσων» είπε ο Κοξ, προσθέτοντας ότι τον δολοφόνο του Κερκ αναζητούν στελέχη από 20 κρατικές, ομοσπονδιακές και τοπικές αρχές.

protothema.gr