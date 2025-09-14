Τσάρλι Κερκ: Σε ανοικτό στάδιο παρουσία Τραμπ η κηδεία του

Σε ανοικτό στάδιο παρουσία του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ η κηδεία του Τσάρλι Κερκ, ενώ άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της δολοφονίας του από τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον.

Ο νεαρός δράστης κρατά το στόμα του κλειστό και οι αρχές αναζητούν απαντήσεις στο παρελθόν του, ενώ η κηδεία του ακτιβιστή θα γίνει την άλλη Κυριακή (22/9) σε ανοικτό στάδιο 60.000 θέσεων παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών.

Η χήρα του Κερκ δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο δίπλα στον νεκρό σύζυγό της, εκφράζοντας ξανά τον βαθύ πόνο αλλά και την οργή της.

Την ίδια ώρα, κλιμάκια συλλέγουν στοιχεία από το διαμέρισμα του υπόπτου στη Γιούτα και οι αρχές ερευνούν εξονυχιστικά κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να ρίξει φως στο κίνητρο του δράστη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον, η σχέση του με τον οποίο είναι ασαφής, συνεργάζεται με τους ανακριτές και φέρεται να τους έδειξε κάποια διαδικτυακά μηνύματα, όπου γίνεται αναφορά σε ένα τουφέκι που είχε αποθηκευμένο ο δράστης και στις οδηγίες για το που το έκρυψε.

Ο 22χρονος δε συνεργάζεται με τις αρχές

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία του πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ δε συνεργάζεται με τις αρχές.

«Ο ύποπτος δεν έχει συνεργαστεί μέχρι στιγμής, οπότε όλες τις πληροφορίες τις λαμβάνουμε από μέλη της οικογένειας, από άτομα του περιβάλλοντος του υπόπτου και από τα στοιχεία της εγκληματολογικής έρευνας που έχουμε στη διάθεσή μας», δήλωσε ο Κοξ για τον ύποπτο Τάιλερ Ρόμπινσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο πρόγραμμα Meet the Press του NBC την Κυριακή.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Ρόμπινσον ομολόγησε σε έναν οικογενειακό φίλο — ή «υπονόησε ότι είχε διαπράξει το φόνο» — και ο φίλος αυτός με τη σειρά του επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Washington την Πέμπτη. Πηγές του NewsNation ανέφεραν ότι ο Ρόμπινσον ήταν στο ραντάρ του FBI την Πέμπτη και αρχικά ταυτοποιήθηκε μέσω μεθόδων έρευνας αναγνώρισης προσώπου.

ΗΠΑ: Απολύσεις εργαζομένων για ρητορική μίσους μετά τη δολοφονία Κερκ

Η πόλωση στην αμερικανική κοινωνία εντείνεται. Ο πρόεδρος Τραμπ ζητά εθνική συμφιλίωση και κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά ότι στέκεται εμπόδιο.

Εν τω μεταξύ, ανησυχία προκαλούν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία συντηρητικοί κύκλοι στοχοποιούν όσους έχουν εκφραστεί ενάντια στον δολοφονηθέντα Κερκ.

Πολλοί μάλιστα διαμαρτύρονται πως έχουν απολυθεί από τη δουλειά τους, ενώ ανησυχούν για την ίδια τους τη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 30 άτομα έως τώρα, μεταξύ αυτών πανεπιστημιακοί, πιλότοι, δάσκαλοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, έχουν είτε χάσει τη δουλειά τους είτε έχουν τεθεί σε άδεια άνευ αποδοχών, επειδή αναρτούσαν μηνύματα μίσους κατά του Κερκ.

Και στο Πεντάγωνο φέρεται να έχει δοθεί εντολή από τον υπουργό για ενδελεχή έλεγχο των αναρτήσεων τόσο των στρατιωτικών όσο και των πολιτικών υπαλλήλων.

