Τσάρλι Κερκ: Νεκρός ο ακτιβιστής μετά τους πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο της Γιούτα

Νεκρός ο συντηρητικός ακτιβιστής, Τσάρλι Κερκ μετά τη δολοφονική επίθεση με πυροβολισμούς σε βάρος του.

Ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε και πέθανε, λίγη ώρα αργότερα, στο νοσοκομείο, ενώ η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του FBI. Το περιστατικό σημειώθηκε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.

Την είδηση του θανάτου του μετέδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του truth Social: «Ο μεγάλος, και μάλιστα θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, έχει πεθάνει. Κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν είχε την καρδιά της νεολαίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι. Ήταν αγαπητός και θαυμαστός από ΟΛΟΥΣ, ειδικά από εμένα, και τώρα δεν είναι πλέον μαζί μας.

Η Μελάνια και εγώ εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην όμορφη σύζυγό του Έρικα και στην οικογένειά του. Τσάρλι, σε αγαπάμε!».

"The Great, and even Legendary, Charlie Kirk, is dead. No one understood or had the Heart of the Youth in the United States of America better than Charlie. He was loved and admired by ALL, especially me, and now, he is no longer with us. Melania and my Sympathies go out to his… pic.twitter.com/aM8Pz3TKml

— The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως ο δράστης είχε συλληφθεί και κυκλοφόρησαν βίντεο τα οποία έδειχναν τους αστυνομικούς να απομακρύνουν έναν ηλικιωμένο άνδρα από το σημείο. Ωστόσο, η τελευταία ενημέρωση, σύμφωνα με το CNN, αναφέρει πως ο δράστης δεν έχει ακόμη συλληφθεί.

Σημειώνεται πως οι τελευταίες λέξεις που είπε ο Τσάρλι Κερκ πριν τον πυροβολήσουν είναι: «βία συμμοριών» (gang violence), ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ο ακτιβιστής πυροβολήθηκε από απόσταση περίπου 190 μέτρων πυροβολισμός.

Η στιγμή που ο Τσάρλι Κέρκ δέχεται τον πυροβολισμό

WATCH 🔴🔴 Charlie Kirk has been SHOT pic.twitter.com/dorKrbM5gZ — Open Source Intel (@Osint613) September 10, 2025

Η μεταφορά του τραυματισμένου Κερκ από το σημείο της επίθεσης

Τα παρακάτω βίντεο δείχνουν τους αστυνομικούς να απομακρύνουν από το σημείο έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη αν είναι ο δράστης

Footage showing the person who shot Charlie Kirk being taken into custody. pic.twitter.com/PTFftroc9Y — Clash Report (@clashreport) September 10, 2025

Ποιος είναι ο Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ (Charlie James Kirk), γεννημένος το 1993 στο Ιλινόις των ΗΠΑ, είναι γνωστός συντηρητικός ακτιβιστής, συγγραφέας και παρουσιαστής. Σε νεαρή ηλικία εγκατέλειψε τις σπουδές του για να αφοσιωθεί στην πολιτική δράση, ιδρύοντας το 2012 τον οργανισμό Turning Point USA, με στόχο την προώθηση συντηρητικών ιδεών στη νεολαία και στους πανεπιστημιακούς χώρους. Υπό την ηγεσία του, η Turning Point αναπτύχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους φορείς του αμερικανικού δεξιού κινήματος, δημιουργώντας παραρτήματα και θυγατρικές, όπως η Turning Point Action και η Turning Point Faith. Παράλληλα, έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από την εκπομπή του The Charlie Kirk Show και τη συγγραφή βιβλίων, μεταξύ των οποίων το The MAGA Doctrine και το Right-Wing Revolution.

Η δημόσια παρουσία του Κερκ χαρακτηρίζεται από έντονη πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση υπέρ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και ειδικότερα της γραμμής που εκπροσωπεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει δημιουργήσει εργαλεία όπως το Professor Watchlist, με στόχο την καταγραφή πανεπιστημιακών που θεωρείται ότι προωθούν «ριζοσπαστικές ιδέες». Οι θέσεις του συχνά προκαλούν αντιδράσεις και έντονο δημόσιο διάλογο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σχέση του Τσάρλι Κερκ με τον Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε καθοριστική για την πολιτική του διαδρομή. Από την πρώτη προεκλογική εκστρατεία του 2016, ο Κερκ αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του, προβάλλοντας τον Τραμπ ως πρότυπο για το συντηρητικό κίνημα της νεότερης γενιάς.

Η Turning Point USA λειτούργησε συχνά ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Τραμπ και των νεαρών Ρεπουμπλικανών, ενώ ο ίδιος ο Κιρκ βρέθηκε αρκετές φορές στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της θητείας του Τραμπ. Με δημόσιες τοποθετήσεις, εκπομπές και άρθρα, υπερασπίστηκε με συνέπεια τις πολιτικές του, από τη φορολογική μεταρρύθμιση μέχρι τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Μετά την εκλογική ήττα του 2020, στάθηκε στο πλευρό του Τραμπ, υιοθετώντας τον ισχυρισμό περί «νοθείας» στις εκλογές και συμβάλλοντας στη διατήρηση της εκλογικής βάσης του πρώην προέδρου. Η στενή τους σχέση ενίσχυσε τη θέση του Κιρκ ως μιας από τις πιο επιδραστικές φωνές της αμερικανικής δεξιάς, ιδιαίτερα στους νέους ψηφοφόρους που ταυτίζονται με το κίνημα MAGA.

Η συνολική παρουσία του Κερκ στα social media προσεγγίζει τα 100 εκατομμύρια άτομα ανά μήνα, ενώ το περιεχόμενό του – κυρίως μέσω των δικών του πλατφορμών και της Turning Point – συγκέντρωσε πάνω από 15 δισεκατομμύρια προβολές μέσα στο 2024.

Η περιοδεία του You're Being Brainwashed πριν από τις εκλογές του 2024 δημιουργήθηκε με τέτοια απήχηση που σημειώθηκε πάνω από 2 δισεκατομμύρια viral views στα social media.

Τα θερμά λόγια του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο παρελθόν είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τον Κερκ και πολλές φορές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του περασμένου έτους.

Κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης στην Ουάσινγκτον, την ημέρα πριν την ορκωμοσία του για τη δεύτερη θητεία του τον Ιανουάριο, ο Τραμπ είπε στους παρευρισκόμενους: «Ο Τσάρλι Κερκ είναι εδώ. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Τσάρλι. Ο Τσάρλι είναι φανταστικός».

Λίγες εβδομάδες πριν, κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στο Λας Βέγκας στις 22 Δεκεμβρίου 2024, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Κερκ «απίστευτο», προσθέτοντας στους παρευρισκόμενους ότι ο Κερκ «είναι ένα ξεχωριστό ταλέντο και παλεύει εκεί έξω».

Ο πρόεδρος, ο οποίος τότε ήταν ακόμα υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο, εμφανίστηκε επίσης τον περασμένο Οκτώβριο σε μια πολιτική συγκέντρωση της Turning Point USA στο Φοίνιξ. «Θέλω να εκφράσω την τεράστια ευγνωμοσύνη μου στον Τσάρλι Κερκ. Είναι πραγματικά ένας καταπληκτικός τύπος. Καταπληκτικός τύπος», είχε πει.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας τον περασμένο Ιούνιο, εξήρε επίσης τον Κερκ σε μια συγκέντρωση της Turning Point Action στο Φοίνιξ και τον ευχαρίστησε για το έργο του, λέγοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω έναν ξεχωριστό άνθρωπο, τον Τσάρλι Κερκ».

