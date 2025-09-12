Τσάρλι Κερκ: Η συγκινητική στιγμή που ο αντιπρόεδρος Βανς μετέφερε το φέρετρο του

Η συγκινητική στιγμή που ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς μεταφέρει το φέρετρο του Τσάρλι Κερκ στο Air Force Two παρουσία της οικογένειας του.

Στη συνέχεια, ο Βανς οδήγησε μέλη της Εθνοφρουράς για να μεταφέρουν το φέρετρο από μαόνι μέχρι τα σκαλιά του Air Force Two στη βάση Roland R. Wright Air National Guard, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να μεταφέρει τη σορό πίσω στην πολιτεία καταγωγής του Κερκ, την Αριζόνα.

Thank you for bringing our hero home @VP @JDVance.

We are so grateful for you. pic.twitter.com/h5kZgJ2zTd — Tyler Bowyer (@tylerbowyer) September 11, 2025

Στην πτήση θα βρίσκεται επίσης ο Βανς, μαζί με τη χήρα του Κερκ, Έρικα, τα δύο τους μικρά παιδιά και τους γονείς του, οι οποίοι παρακολούθησαν την τιμητική διαδικασία.

🚨 BREAKING: Air Force Two, carrying Charlie Kirk, is wheels down in Arizona He’s about to receive a hero’s welcome from supporters on the tarmac ❤️ pic.twitter.com/4MDlSPTAGQ — Nick Sortor (@nicksortor) September 11, 2025



Η κηδεία έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να έχει δηλώσει ότι θα παραστεί. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι μίλησε με τη σύζυγο του Κερκ, Έρικα, και ότι εκείνη είναι «κατεστραμμένη, απολύτως συντετριμμένη».

Ο Βανς έχει επίσης δημοσιεύσει ένα συγκινητικό αφιέρωμα, περιγράφοντας τον Κερκ ως «αληθινό φίλο» – «τον τύπο ανθρώπου στον οποίο μπορείς να πεις κάτι και να ξέρεις ότι θα το θυμάται πάντα».

Ο αντιπρόεδρος είχε αναπτύξει φιλία με τον εκλιπόντα συντηρητικό influencer το 2017, και από τότε, όπως είπε ο Βανς, ο Κερκ τον βοήθησε να προωθήσει την πολιτική του καριέρα.

Ο Κερκ, πατέρας δύο παιδιών, σκοτώθηκε όταν πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασης με φοιτητές και μέλη της κοινότητας στο Πανεπιστήμιο Utah Valley την Τετάρτη.

Ο δημοφιλής συντηρητικός influencer βρισκόταν στο πρώτο σκέλος της περιοδείας του «American Comeback», όταν, σύμφωνα με τις αρχές, ένας μοναχικός ένοπλος άνοιξε πυρ από μια ταράτσα σε απόσταση περίπου 200 μέτρων.

Πηγή: newsbeast.gr