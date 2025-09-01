Τρύφωνας Σαμαράς για το τροχαίο με Porsche: «Δεν οδηγούσε η 45χρονη, δεν ήταν νηφάλια»

Για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα με την Porche που σημειώθηκε στη Θέρμη Θεσσαλονίκης μίλησε ο γνωστός κομμωτής, Τρύφωνας Σαμαράς, αλλά και τη σχέση του με την συλληφθείσα 45χρονη.

Όπως δήλωσε ο ίδιος στην εκπομπή Live News, γνώρισε την 45χρονη επιχειρηματία την προηγούμενη μέρα και το βράδυ της Πέμπτης, οι δυο τους, μαζί με μία φίλη της γυναίκας, διασκέδασαν σε δύο διαφορετικά νυχτερινά μαγαζιά. «Εγώ χθες ήμουν καλεσμένος ενός φίλου μου δημοσιογράφου, για να γνωρίσω την Κωνσταντίνα (η 45χρονη), γιατί θα κάναμε τη Δευτέρα κάποια story με την Porsche και κάποια άλλα αμάξια... Τις κυρίες τις γνώρισα χθες. Είχαμε βγει σε ένα μαγαζί και μου λέει η (η 45χρονη ιδιοκτήτρια του εμπλεκόμενου οχήματος) “έχω την Porsche, δεν έρχεσαι και εσύ;”. Και κάθομαι εγώ συνοδηγός, οδηγάει όμως η φίλη της η Χριστίνα, ήταν γύρω στις 2 και κάτι, πηγαίναμε στο δεύτερο μαγαζί.», δήλωσε ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Βίντεο που ανέβηκε στα social media από τη νυχτερινή έξοδο πριν το τροχαίο:

«Μείναμε εκεί μέχρι τις 4 παρά. Με την Porsche με πήγαν στο ξενοδοχείο και με άφησαν εκεί. Θα έμενα να τη βοηθούσα, αλλά είχε τη φίλη της. Η φίλη της οδηγούσε το αμάξι, η Χριστίνα, για αυτό ήμουν ήσυχος», εξήγησε ο κομμωτής.

Ερωτηθείς για το εάν είχε αντιληφθεί για το ότι η 45χρονη βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, ο Τρύφωνας Σαμαράς απάντησε ως εξής: «Ήταν αρκετά χαρούμενη, όχι ζαλισμένη… Εγώ να σας πω την αλήθεια δεν ήπια τίποτα. Οι άλλες δύο είχαν πιει, αλλά σε λογικά πλαίσια, γιατί ήμασταν και σε άλλο μαγαζί πριν… κάτι σφηνάκια, αλλά μέχρι εκεί».

Σημειώνεται ότι η ιδιοκτήτρια της μαύρης Porsche νωρίτερα σήμερα παραδέχθηκε στις Αρχές ότι εκείνη βρισκόταν στο τιμόνι, ισχυριζόμενη ότι πίσω της ήταν φίλοι της με άλλο αυτοκίνητο, ότι την μάζεψαν και την πήγαν στο νοσοκομείο – κάτι το οποίο η Αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει. Θυμίζεται, επίσης, ότι η 45χρονη, η οποία έχει συλληφθεί, είναι επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής και ενεχυροδανειστηρίου.

Όπως διαπιστώθηκε, είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν οδηγήσει και εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό την επήρεια και τη στιγμή που της έγινε η σχετική μέτρηση. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στην μέτρηση με αέρα που της έγινε στην τροχαία διαπιστώθηκε πως η 45χρονη είχε πάνω από από 0,8 mg/l αλκοόλ στο αίμα της.

Μετά τη σύλληψή της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε αιμοληψία, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ποσότητα αλκοόλ στο αίμα της, ενώ σχηματίζεται σε βάρος της δικογραφία.

Πηγή: protothema.gr